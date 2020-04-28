Uygur Diaporası Baskıya Sosyal Medyada Direniyor

Halmurat Harri Elsoy, 2018’in ilkbaharında, Sincan’da yaşayan anne ve babasının Çin’deki toplama kamplarına gönderildiğini öğrendiğinde, onları kurtarmak için yapabileceği tek şeyin sosyal medyanın gücünü kullanmak olduğunu düşünmüş. İlk başlarda Çin’in misilleme yapmasından korktuğunu söyleyen 35 yaşındaki Elsoy, “Annem ve babam gözaltına alındıktan ve Çin’in bu gözaltıları sürekli inkar ettiğini gördükten sonra kaybedecek bir şeyim olmadığını anladım” diyor. Elsoy, yaklaşık iki yıl boyunca, Uygur diasporasını örgütlemek ve Çin’in kuzeybatısında özerk Sincan bölgesinde yaşayan ve çoğunluğu Türk olan Uygurlar’ın durumu hakkında farkındalık yaratmak için sosyal medyayı kullanmış. Annesi ve babası 2018 yılının Aralık ayında serbest bırakılan Elsoy, Çin hükümeti Uygurlar’a baskı politikasını sona erdirene kadar Internet üzerinden yürüttüğü örgütlenme faaliyetlerine devam edeceğini söylüyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Elsoy, “Çin’in Uygurlar üzerindeki baskısı sürdükçe, ailem ve diğer yakınlarım Çin zulmünden kaçamayacaklar” şeklinde konuşuyor.

Keyfi tutuklamalar ve gözaltılar Elsoy, Sincan’ın doğusundaki Turpan kentinde büyümüş. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, 2008’de Urumçi’de bir hastanede doktorluk yapmaya başlamış. Ancak kariyerinde daha birinci yılını doldurmadan, çok fazla yabancı arkadaşı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış. Elsoy, “Bir gün iş çıkışı evimden alındım. Gözaltına alınmamın nedeni, emaille iletişim kurduğum çok fazla yabancı arkadaşım olmasıydı. Beni 10 gün alıkoydular. Sonra ailem 15 bin dolar kefalet ödedi ve serbest bırakıldım. Bu olaydan sonra, Çin’den ayrılmaya karar verdim” diyor. 2010 yılında Finlandiya’ya taşınan Elsoy, 2014’te ilk çocuğunun doğmasının ardından Finlandiya vatandaşı olmuş. Elsoy, sosyal medyada başlattığı “MeTooUyghur” gibi eylemlerin ve medyaya verdiği röportajların, anne-babasının özgürlüğe kavuşmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Annesinin ve babasının devlet memuru olduğunu söyleyen Elsoy, “Çin hükümetinin terörle ve aşırı dincilikle mücadele için şart koştuğu mesleki eğitim kriterlerine uymuyorlar. Dindar bile değiller ve hiçbir mesleki eğitime ihtiyaçları yok” şeklinde konuşuyor.

Çin hükümetinin resmi haber kanallarından biri olan Global Times, 2019 yılının Aralık ayında, Elsoy’u Doğu Türkistan ayrılıkçı örgütlerinin üyesi olmakla ve Uygurlar hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlamış. Haber kanalı, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi örgütleri de “bu iddiaların yayılmasında aktif rol almakla” suçlamış. Bir milyon Uygur’a keyfi gözaltı 2017 yılından beri, uluslararası toplum Çin’i bir milyondan fazla Uygur’u keyfi olarak gözaltına alıp toplama kamplarına kapatmakla suçluyor. İnsan hakları örgütleri, gözaltına alınanların beyin yıkama programlarına tabi tutulduklarını ve Müslüman olduklarını reddetmeye zorlandıklarını söylüyor. Suçlamaları kabul etmeyen Çinli yetkililerse, uyguladıkları programın radikalleşmeyi önleme amaçlı olduğunu veya Sincan sakinlerinin Çince öğrenmelerine ve mesleki beceri kazanmalarına yardımcı olan bir mesleki eğitim program olduğunu öne sürüyor. Yetkililer, geçtiğimiz haftalarda, kamplardaki bütün “öğrencilerin mezun olduğunu” ve iş bulduğunu söylediler. Ancak uluslararası hak örgütlerine göre, bu kişiler ya daha uzun süre hapse mahkum edildiler ya da ucuza çalıştırılmak üzere sanayi bölgelerine yollandılar.