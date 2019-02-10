Uygur Halk Ozanı Heyit’e Ait Olduğu Belirtilen Görüntüler Yayınlandı

Çin devlet medyası Uygur halk ozanı Abdurrehim Heyit’a ait olduğunu belirttiği görüntüleri yayınladı.

Heyit’in daha önce bir tutuklu kampında öldüğü belirtilmişti.

10 Şubat tarihli olduğu kaydedilen videoda Abrurrehim Heyit olduğu belirtilen kişi sağlığının iyi olduğunu kaydediyor.

Türkiye, Heyit’in öldüğü yönündeki haberin ardından Çin’e söz konusu kampları kapatma çağrısı yapmıştı. Yaklaşık 1 milyon Uygurlu’nun kamplarda tutulduğu belirtiliyor.

Bazı Uygurlar yayınlanan videonun doğruluğunu sorguluyor.

Amerika merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi’nden Nuri Turkel videonun bazı bölümlerinin şüpheli olduğunu kaydetti.

Söz konusu video Çin Uluslararası Radyosu’nun Türkçe servisi tarafından yayınlandı ve Türkiye’nin Çin eleştirisinin temelsiz olduğu kaydedildi.

Videoda Heyit ayrıca yasaları ihlal ettiği suçlamasıyla soruşturma altında olduğunu da belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütü Heyit’in öldüğü yönündeki haberlerden oldukça endişeli olduğunu belirtti.

Heyit’in tutuklanmasının nedeni bir bestesinde yer alan “savaşın şehitleri” sözleri olduğu belirtiliyor.

