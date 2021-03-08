Uygur Kadınları İstanbul'da Çin'i Protesto Etti

Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kadar Doğu Türkistanlı kadın, Çin’deki yakınlarının zorla kamplara kapatılması ve yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

“İnsan hakları Uygurlar'a gelince geçerli değil mi”

Başkonsolosluk önündeki eylemde VOA Türkçe’ye konuşan Medine Nazimi, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere Uygurlar'ın çok kötü şartlar altında Çin’deki kamplarda tutulduğunu ifade etti. Nazimi, “Kadınlarımızın onuru ayaklar altında ezilirken ben onların sesi olarak buraya geldim. Onların hislerine tercüman olarak dünyaya haykırıyorum. Biz 21. yüzyılda insanlık dışı muamelelere maruz kalırken siz bu zulme sessiz mi kalacaksınız? Hani kadın hakları vardı, çocuk hakları vardı, insan hakları vardı? Sizin bu haklarınız biz Uygurlar'a gelince geçerli değil mi? Tüm dünya liderlerine, dünya insan hakları örgütlerine sesleniyorum. Biz de kadınız, biz de anneliğimizi onurumuzla yaşamak istiyoruz. Gelin el ele olalım. Çin’in bu zulmüne karşı dimdik duralım. Lütfen sesimize ses olun” dedi.