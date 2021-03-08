HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uygur Kadınları İstanbul'da Çin'i Protesto Etti

Uygur Kadınları İstanbul'da Çin'i Protesto Etti

08.03.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uygur Kadınları İstanbul'da Çin'i Protesto Etti

İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kadar Uygur kadın, Çin'deki yakınlarının kamplarda tutulmasını ve kamplardaki yakınlarından haber almalarının engellenmesini protesto etti

Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kadar Doğu Türkistanlı kadın, Çin’deki yakınlarının zorla kamplara kapatılması ve yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

“İnsan hakları Uygurlar'a gelince geçerli değil mi”

Başkonsolosluk önündeki eylemde VOA Türkçe’ye konuşan Medine Nazimi, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere Uygurlar'ın çok kötü şartlar altında Çin’deki kamplarda tutulduğunu ifade etti. Nazimi, “Kadınlarımızın onuru ayaklar altında ezilirken ben onların sesi olarak buraya geldim. Onların hislerine tercüman olarak dünyaya haykırıyorum. Biz 21. yüzyılda insanlık dışı muamelelere maruz kalırken siz bu zulme sessiz mi kalacaksınız? Hani kadın hakları vardı, çocuk hakları vardı, insan hakları vardı? Sizin bu haklarınız biz Uygurlar'a gelince geçerli değil mi? Tüm dünya liderlerine, dünya insan hakları örgütlerine sesleniyorum. Biz de kadınız, biz de anneliğimizi onurumuzla yaşamak istiyoruz. Gelin el ele olalım. Çin’in bu zulmüne karşı dimdik duralım. Lütfen sesimize ses olun” dedi.

Uluslararası toplum, 2017 yılından bu yana Çin’i, bir milyondan fazla Uygur’u keyfi olarak gözaltına alıp toplama kamplarına kapatmakla suçluyor. İnsan hakları örgütleri, gözaltına alınanların beyin yıkama programlarına tabi tutulduklarını ve Müslüman olduklarını reddetmeye zorlandıklarını söylüyor.

Çinli yetkililerse suçlamaları kabul etmiyor. Son olarak Pazar günü düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Batılı siyasetçilerin Şincan özerk bölgesinde olanlara dair yalanlara inanmayı tercih ettiğini belirterek Çin'in kapısının bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere açık olduğunu aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
Köpekler PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyorKöpekler PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor
Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Kız kardeşler, fuhuş yapmak istemeyen kadına dehşeti yaşattı

Kız kardeşler, fuhuş yapmak istemeyen kadına dehşeti yaşattı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı korkuttu!

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı korkuttu!

Son Dakika: Beşar Esad koronavirüse yakalandı

Beşar Esad koronavirüse yakalandı!

Rus paraşütçülerden sıra dışı 8 Mart kutlaması

Paraşütçülerden sıra dışı 8 Mart kutlaması!

Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın!

Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın!

Başarılı lise öğrencisine 1 milyon doların üzerinde burs teklifi

Başarılı lise öğrencisine 1 milyon doların üzerinde burs teklifi

Köpekler PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor

Köpekler PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.