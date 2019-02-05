HABER

Uygur Kardeşler Balıkesir'i gülmekten kırdı geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Uygur kardeşlerin sahneye koyduğu kabare formatındaki konser-komedi gösterisi 'Markopaşa'ya Balıkesirliler yoğun ilgi gösterdi.

Uygur Kardeşler Balıkesir'i gülmekten kırdı geçirdi

BALIKESİR,(DHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Uygur kardeşlerin sahneye koyduğu kabare formatındaki konser-komedi gösterisi 'Markopaşa'ya Balıkesirliler yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir Merkez ve Sındırgı’da haftasonu gerçekleşen etkinlikte Süheyl ve Behzat Uygur’a Uğur Babürhan, Semiramis Talita ve Ömer Yılmaz eşlik etti. Özel tasarlanmış video art gösterimiyle zenginleştirilen konserde müzik direktörlüğünü Serpil Günseli üstlendi. Konser Yeşilçam emektarlarından birçoğunun isimlerinin müzik eşliğinde seslendirilmesiyle başladı.

PERFORMANSLARIYLA GÖZ DOLDURDULAR

En sevilen Yeşilçam şarkılarından oluşan repertuarlarındaki şarkıları, seyircilerinde eşlik etmesiyle birlikte seslendiren sanatçılar, performanslarıyla göz doldurdu. Müzik-komedi ve interaktif bölümlerin yer aldığı konser, seyircilerin sahneye davet edilerek şova katılmasıyla daha da eğlenceli bir hal aldı.

Eski Türk filmlerindeki bazı sahneleri seyircilerle birlikte canlandıran ekip, izleyenleri kahkahaya boğdu. Zaman zaman sahneden inerek seyircilerin yanına giden Uygur kardeşler, seyircilerle sohbet ettiler.

BORNOZLU KAPANIŞ

Behzat Uygur “Bir zamanlar; Hülya Avşar ve Gülben Ergen sahneye bornoz giyerek çıkıyorlardı, bizim ne eksiğimiz var” diyerek ekip arkadaşlarıyla birlikte programı bornozla şarkı söyleyerek kapadı. Seyirciden güzel bir reaksiyon alan program, ayakta alkışlandı.

"SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ"

Programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, bu tür sanatsal etkinliklerin artarak devam edeceğinin müjdesini vererek şunları söyledi:

"Yeşilçam’ın unutulmayan repliklerini ve şarkılarını bizlere tekrar hatırlatan Uygur Kardeşler ve ekibine sonsuz başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu olmak üzere tüm Balıkesir halkı adına teşekkür ediyorum. Bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklerde tekrar birlikte olmak arzusu içerisindeyiz. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu, Balıkesir halkının her zaman sanatın değişik kollarıyla bir araya gelmesi adına bu tür etkinliklerin devam ettirilmesi arzusunda olduğumuzu belirterek bu etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan Balıkesirlilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Uygur Kardeşler Balıkesir'i gülmekten kırdı geçirdiUygur Kardeşler Balıkesir'i gülmekten kırdı geçirdiUygur Kardeşler Balıkesir'i gülmekten kırdı geçirdiUygur Kardeşler Balıkesir'i gülmekten kırdı geçirdi

PARTNERBu fotoğraftan 6 başrol çıktıBu fotoğraftan 6 başrol çıktı
Kızına cinsel istismarda bulunan babaya en üst sınırdan 30 yıl cezaKızına cinsel istismarda bulunan babaya en üst sınırdan 30 yıl ceza
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.