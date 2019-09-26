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Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 23:19 | Son Güncelleme

ADANA'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri ve şarkılarını müzikal komedi gösterisi ile yeniden canlandırdı.  Merkez Park Amfi Tiyatro'daki Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin gösterisine Adanalılar ilgi gösterdi.

Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri ve şarkılarını müzikal komedi gösterisi ile yeniden canlandırdı.
Merkez Park Amfi Tiyatro'daki Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin gösterisine Adanalılar ilgi gösterdi. Türk Sineması'nın unutulmaz sahnelerini ve şarkılarını komedi gösterisiyle harmanlayan Uygur kardeşler, izleyenleri kahkahalara boğdu. İzleyicilerin de dahil olduğu interaktif gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü. Gösterinin sonunda Uygur kardeşler ve ekibi, izleyenlerin alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisiUygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisiUygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisiUygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi

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