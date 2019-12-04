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Uygur Tasarısı Amerika-Çin Ticaret Anlaşmasını Zora Sokabilir

04.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Amerika Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Uygur Tasarısı’nın, Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşını son erdirecek anlaşmayı zora sokacağı belirtiliyor

Uygur Tasarısı Amerika-Çin Ticaret Anlaşmasını Zora Sokabilir

Amerika Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Uygur Tasarısı’nın, Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşını son erdirecek anlaşmayı zora sokacağı belirtiliyor. Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği tasarı, Pekin yönetiminin ülkedeki müslüman azınlık Uygurlara yönelik baskılarına karşı Çinli yetkililere yaptırımlar getirilmesini öngörüyor

Ancak Çin’le kısa vadede ticaret konusunda bir anlaşmaya varılması beklentisi Başkan Trump’ın bunun 2020 seçimlerinden sonraya kalabileceğini söylemesi üzerine de zaten azalmıştı.

Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Uygur Tasarısı, Senato’da da kabul edilmesi halinde yürürlüğe girmesi için onaylaması amacıyla Başkan Donald Trump’ın önüne gidecek. Tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçmiş olması Çin tarafından tepkiyle karşılandı.

Pekin’e yakın kaynaklar gelişmeden Çin yönetiminin ciddi rahatsızlık duyduğunu belirtiyorlar.

Uzmanlar son gelişme üzerine bir iki hafta içerisinde Amerika ve Çin arasında gümrük vergileri konusunda yapılması beklenen görüşmenin de etkilenebileceğini ifade ediyorlar.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying gazeteciler tarafından tasarıya ilişkin görüşünün sorulması üzerine “Amerika’nın Çin’in çıkarlarına zarar verecek girişimlerine karşılık vermeyeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Yanlış girişimler ve ifadelerin sonuçları olur” açıklamasını yaptı.

Uygur Tasarısı’nın Temsilciler Meclisi’nden geçmesini Çin yönetimi kötü niyetli bir saldırı olarak nitelendirdi. Reuters Haber Ajansı’nın tasarı konusundaki görüşünü sorduğu Çin Büyükelçiliği, ajansa verdiği yanıtta, Çin yönetiminin bu karara vereceği yanıt konusunda yorumda bulunmak istemediklerine dikkat çekti.

Taraflar olası ticaret anlaşması üzerinde çalışmayı sürdürseler de henüz gümrük vergileri ve tarım ürünlerinin alınıp satılması konularında çözümden uzak olunduğuna dikkat çekiliyor.

Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, bürokratlar düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü ancak üst düzey görüşmeler konusunda henüz ortada bir takvim olmadığını söyledi. Ross eğer görüşmelerde bir ilerleme sağlanmazsa planlanan gümrük vergilerinin 15 Aralık tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Çinli bir yönetici 15 Aralık’ta Amerika’nın yeni gümrük vergilerini uygulamaya koymasına Çin tarafının da benzer bir karşılıkla yanıt vereceğini söyledi.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan bir başka Çinli yetkili de Amerika ve Çin’in bir uzlaşıya varmasının çok uzun zaman alabileceğine dikkat çekti.

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