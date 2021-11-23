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  4. Uygur Tükleri Çin’in Interpol Başkan Adayını Protesto Etti

Uygur Tükleri Çin’in Interpol Başkan Adayını Protesto Etti

23.11.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyesi bir grup İstanbul Beşiktaş’ta, Çin’in Interpol Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Hu BinChen’i aday göstermesini protesto etti

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyesi bir grup İstanbul Beşiktaş’ta, Çin’in Interpol Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Hu BinChen’i aday göstermesini protesto etti.

Haliç Kongre Merkezi'nde Interpol’un Genel Kurul Toplantısı devam ederken, birlik üyeleri de Beşiktaş’taki Barbaros Parkı’nda toplandı. Çin hükümetinin, Interpol üzerindeki etkisini arttırmayı amaçladığını ifade eden protestocular, uluslararası camianın bu duruma engel olması çağrısında bulundu.

VOA Türkçe’ye konuşan Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Sekreteri Nurettin İzbasar, uluslararası camianın Çin’in Interpol başkanlığı için aday gösterdiği Hu Binchen’in adaylığına karşı çıkmasını istediklerini belirterek, “Böyle soykırım yapan bir ülkenin gösterdiği adayın Interpol’e başkan olması kabul edilemez” dedi.​

“Çin’in Interpol’ü kendi çıkarlarına kullanmasına engel olunmalı”

Çin’in daha önce yaptığı uygulamalara bakıldığında çok sayıda Doğu Türkistanlı’yı Interpol’e şikayet ederek, kırmızı bülten çıkarttırdığına dikkat çeken İzbasar, sözlerine şöyle devam etti: “Çin, çok sayıda Doğu Türkistanlı’nın sınır kapılarında mağdur olmasına neden oldu. Çin, bu durumu istismar ediyor. Çin’in Interpol’e rapor etmesinden dolayı Fas’ta tutuklu olan ve daha sonra Interpol kararı kaldırılmasına rağmen Fas’ta serbest bırakılmayan bir kişi var. Yine Türkiye’de çok sayıda insana, Interpol’e şikayette bulunulmasından dolayı kod konuldu. Bu yüzden de bu insanların vatandaşlık ve diğer işlemleri engelleniyor. Doğu Türkistan’daki soykırımın durdurulması için Çin’in Interpol’ü kendi çıkarlarına kullanmasına engel olunmalı. Çinli bir polis memurunun bu kurumun başına geçerek Çin’in soykırım ve yayılmacı politikasında kullanmasına karşı çıkıyoruz. Interpol’ün kendi misyon ve vizyonlarına uygun şekilde hareket etmesini temenni ediyoruz.”

“Çinli birisinin Interpol’ün başına geçmesine engel olunmalı”

Çin’in Interpol aracılığıyla şikayette bulunması nedeniyle eşinin Fas’ın Kazablanka şehrinde tutuklandığını kaydeden Uygur Türkü Buzenur Hasan, “Eşim Kazablanka’ya indiğini haber verdikten sonra dört gün boyunca kendisinden haber alamadım. Beni daha sonra hapishaneden aradı ve Faslı yetkililerin kendisini Çin’e geri göndermek amacıyla tuttuklarını ve onu kurtarabilmemiz adına elimizden geleni yapmamızı söyledi. Şu ana kadar 5 defa mahkemesi oldu ve suçu olmadığı belirlenmesine rağmen hala tutuklu tutuluyor. Kocamın derhal serbest bırakılmasını istiyorum. Ayrıca Çinli birisinin Interpol’ün başına geçmesine engel olunmasını istiyorum” diye konuştu.

Çin’de maruz kaldığı baskılardan dolayı protesto eylemlerine katıldığı için Çin’de uzun yıllar hapis yattığını ifade eden Hacı Abdul Kerim, “Çin şu anda soykırım yapıyor. Sekiz yıldır Türkiye’deyim, bu zamana kadar akrabalarımın hiçbiriyle konuşamadım. Böyle zalim bir kavmin adayı Interpol’e başkan olmamalı” diye konuştu.

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