Uygur Türkleri: Financial Times'a göre Türkiye Çin Büyükelçisini azarladı, iki ülke arasında nadir görülen bir anlaşmazlık var

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada bu ifadeler, Akşener ve Yavaş etiketlenerek sert bir dille eleştirilmişti.

Ayla Jean Yackley imzalı haberde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını eleştiren tweetlerin Ankara tarafından savunduğu, Pekin'i ise öfkelendirdiği belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'in, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Salı günü Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını değerlendirdi. Gazeteye göre Çin Büyükelçisi "azarlandı" ve Türkiye ile Çin arasında bugünlerde "iki ülke ilişkilerinde nadir görülen bir anlaşmazlık" var.

https://twitter.com/ChinaEmbTurkey/status/1379379955042242562

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de bu tweet sonrası Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

FT'deki haberde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'ın dün yaptığı açıklama da yer alıyor:

"Türkiye'deki bazı kişiler, Twitter'da teröristleri bir nebze de olsa cesaretlendiren yanlış açıklamalar yaptılar…Çin'in Türkiye Büyükeçiliği bu açıklamalara kesinlikle uygun bir dille yanı vermiştir."

'Uygur diasporası endişeli'

FT'deki haberden bazı satırlar şöyle:

"Türkiye, Çin Komünist Partisi'nin Müslüman azınlığa yönelik baskısından kaçan Uygurların en büyük kesimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Ancak Ankara Çin ile daha yakın diplomatik ve ticari ilişkiler kurmak isterken diaspora geleceğinden endişeli.

"Uygur diasporasının endişesini artıran diğer faktörler ise Çin ile yapılan ve Türkiye'de Meclis'in onayını bekleyen "Suçluların İadesi Anlaşması" ile Türkiye'nin koronavirüs aşısı tedariğinde neredeyse tamamen Pekin merkezli ilaç şirketi Sinovac'a bağımlı olması.