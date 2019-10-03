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Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:39 | Son Güncelleme

Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i protesto etti

HAARLEM (AA) - Hollanda'nın Haarlem kentinde, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Hollanda Doğu Türkistan Vakfı tarafından Haarlem tren istasyonu önünde organize edilen protestoda Çin'in Uygur politikasına dikkat çekildi.

"Doğu Türkistan'a ve Uygur Türklere özgürlük" sloganı ile toplanan göstericiler, istasyonun etrafında bulunan kalabalığa Uygur halkının sorunlarını anlatan bildiri okudu ve broşür dağıttı.

Bildiride Çin'e "eğitim ve toplama" kamplarını kapatma, dini özgürlüklere saygı duyma çağrısı yapılırken, Avrupa'daki ülkelerden de Çin'e, insan hakları ihlallerini sonlandırması için baskı yapması talep edildi.

Doğu Türkistan bayrakları taşıyan göstericiler, "Doğu Türkistan için bağımsızlık ve özgürlük" pankartı açıp, "Uygurları yok etmeyi durdur", "Özgür Uygur", "Sessiz kalma" ve "Çin Uygurları öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıyarak, "Uygurlar için özgürlük", "Bağımsız Doğu Türkistan", "Terörist Çin, diktatör Çin" sloganları attı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Doğu Türkistan Hollanda protesto Uygur Türkleri

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