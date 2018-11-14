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Uygur Türkleri Washington'da Çin'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 05:01 | Son Güncelleme

Beyaz Saray önünden Kongre binasına kadar yürüyüş yapan Uygur Türkleri, baskıcı politikaları nedeniyle Çin yönetimine tepki gösterdi - Yaqeen Enstitüsü Başkanı Ömer Süleyman: - "Bu bina (ABD Kongresi) içerisinde din özgürlüğünden bahseden herkes, sizin başınıza gelenlerden hesap vermeden kurtulamayacak. Uygurlar bütün dünya üzerinde en fazla haksızlığa uğrayan halk olduğunu biliyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresi önünde toplanan yüzlerce Uygur Türkü, Çin yönetimine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Beyaz Saray önünde toplanan Uygur Türkleri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kongre binası önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Çin hükümeti karşıtı sloganlar atan göstericilere ABD'nin farklı Müslüman örgütleri de destek verdi.

Ülkenin önde gelen Müslümanlarından Yaqeen Enstitüsü Başkanı Ömer Süleyman, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, Çin'in Uygur Türklerini hedef aldığına dikkat çekti.

Süleyman, "Şu anda Çin'de bulunanlar ya da orada akrabaları bulunanlar bilsin ki size destek vermeye devam edeceğiz, sizin sesiniz olacağız." dedi.

ABD Kongresini işaret eden Süleyman, "Bu bina içerisinde din özgürlüğünden bahseden herkes, sizin başınıza gelenlerden hesap vermeden kurtulamayacak. Uygurlar bütün dünya üzerinde en fazla haksızlığa uğrayan halk olduğunu biliyor." diye konuştu.

Dünyanın birçok bölgesinde Uygur Türklerine uyguladığı baskılardan dolayı Çin hükümetine karşı gösteriler dikkati çekiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayımladığı raporda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" denilen gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer verilmişti.

Avrupa Birliği (AB), Çin ile yapılan İnsan Hakları Diyaloğu toplantısında ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "siyasi eğitim merkezleri"nin endişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, uzun zamandır uluslararası kamuoyu tarafından tartışılan ve Pekin yönetiminin varlığını kabul etmediği kamplarla ilgili bu özerk bölgede yerel meclis olarak görev yapan Halk Kongresi tarafından 11 Ekim'de yayımlanan yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiği duyurulmuştu. Düzenlemenin "aşırıcılıktan etkilenmiş kişileri eğitmek ve dönüştürmek için mesleki eğitim merkezleri gibi eğitim ve dönüşüm mekanizmaları kurulmasını" öngördüğü açıklanmıştı.

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