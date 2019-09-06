HABER

"Uygur Türklerine kimliklerini unutmaları için baskı yapılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 21:53 | Son Güncelleme

Arnavut asıllı Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi: - "Çin'in, Müslüman Uygur Türklerini hapsederek, korkutarak, kimliklerini unutmaları ve bir güç oluşturmamaları için baskı altına almaya çalıştığını gördüm"

İSTANBUL (AA) - Arnavut asıllı Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi, "Çin'in, Müslüman Uygur Türklerini hapsederek, korkutarak, kimliklerini unutmaları ve bir güç oluşturmamaları için baskı altına almaya çalıştığını gördüm." dedi.

Uygur Akademisi'nce, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, Jazexhi, Çin'de tanık olduklarını ve Doğu Türkistan konusundaki izlenimlerini paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uygur Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Nasir, Jazexhi'nin Türkiye'ye gelmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Şu ana kadar Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti 3 ila 5 milyon Uygur Türkünü çeşitli suçlar yükleyerek, 3 yıldır hapsediyor. Kendilerine her türlü işkenceler yapılıyor. Şimdiye kadar bu gerçekler pek anlatılmıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti, kendi lehinde haber yapacağına inandığı ülkelerin gazetecilerini ülkesine davet etti. Daha önceden kurgulanmış kamplar gazetecilere gösterildi. Gazeteciler çok güzel karşılanmış, ağırlanmış, kendileri için şovlar hazırlanmış. Ancak vicdan sahibi bazı gazeteciler, Çin güdümünde haber yazmaya direnmiş." diye konuştu.

Nasir, Jazexhi'nin gerçekleri dünyaya anlatmak için Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Jazexhi, Çin'de Uygur Türkleri için kurulan sözde eğitim kamplarının eğitim değil ceza kampı olduğunu, insanların işkence gördüğüne tanık oldu. Kamplardaki Uygur Türklerine zorla önceden ezberletilmiş metinlerin okutulduğunu, her şeyin bir tiyatrodan ibaret olduğunu söyledi. O da bunları kamerayla tespit etmiş. Böylece dünya bir gazetecinin gözünden Doğu Türkistan'daki durumu öğrenmiş oldu." dedi.

- "(Aleykümselam) dahi diyemiyorlar"

Olsi Jazexhi de Uygur Türkleri ile ilgili gerçekleri kendi gözleriyle görmek için Çin tarafından düzenlenen etkinliğe bir gazeteci olarak katıldığını belirterek, "Çin'in, Müslüman Uygur Türklerini hapsederek, korkutarak, kimliklerini unutmaları ve bir güç oluşturmamaları için baskı altına almaya çalıştıklarını gördüm. Uygur Türklerinin hakimiyetlerinin azalması için çok sistematik bir şekilde düzenlenen asimilasyon politikalarını görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Gördükleri karşısında şoke olduğunu anlatan Jazexhi, "Gördüklerim karşında çılgına döndüm, çok etkilendim yaşananlardan. 21. yüzyılda insanların hala köle gibi kamplara tıkıldığını ve hapsedildiğini görmeyi beklemiyordum." dedi.

Jazexhi, Müslüman ülkelerin Çin'e siyasi baskı uygulayabileceğine işaret ederek, ancak kendisinin bu konuda umutlu olmadığını kaydetti.

Gördüklerinin kendisinde derin izler bıraktığını vurgulayan Jazexhi, "Kampın birinde karşılaştığım bir Müslüman'a, 'Selamünaleyküm' dedim. Çince merhaba dedi. 'Aleykümselam' dahi diyemiyorlardı. Sadece Çince konuşuyorlardı. Orada insanlara maymun gibi davranıyorlardı." şeklinde konuştu.

PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Balıkesir’de SOLOTÜRK nefesleri kestiBalıkesir’de SOLOTÜRK nefesleri kesti
Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımıErdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanadalı Arnavut gazeteci Dr Olsi Jazexhi Uygur Akademisi Uygur Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Nasir

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Ünlü futbolcu kansere yakalandı

Ünlü futbolcu kansere yakalandı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.