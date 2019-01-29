Uygur Türklerine yönelik zulme tepki için yürüdüler

İSTANBUL (AA) - Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskıları, Zeytinburnu'nda protesto edildi.

15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen Zeytinburnu Kardeşlik Platformu üyeleri, buradan slogan ve tekbirlerle 58. Bulvar'a kadar yürüdü.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gruba, Osmanlı Motorcular Kulübü üyeleri de destek verdi.

Yürüyüşün sonunda açıklama yapan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin yönetiminin yaptığı zulmün her geçen gün artarak devam ettiğini dile getirdi.

Müslüman Uygur Türklerinin can, mal ve namus başta olmak üzere hiçbir emniyetinin kalmadığını anlatan Oğuzhan, Çin’in Uygur Türkü erkekleri toplama kamplarına göndererek evlerine Çinli erkekleri yerleştirdiğini ve Uygur kadınlarının namuslarının hiçe sayıldığını söyledi.

Oğuzhan, dünyanın çeşitli ülkelerinde Çin’in yaptığı zulme tepkinin giderek arttığını ifade etti.

Zeytinburnu Kardeşlik Platformu İcra Kurulu Üyesi Ahmet Coşkun da 1949’da başlayan Çin zulmü ve işgalinin, her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti.

Uygur Türklerine yapılan zulmün gün geçtikçe büyüdüğüne ve yaşamını yitirenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Coşkun, "Çin'in uyguladığı asimilasyon uygulamaları, doğum yasağı ve göç politikaları sonucu bölgede nüfus dengesi sürekli değişmekte, Müslüman halk dünyanın gözü önünde sürekli olarak, sindirme, baskı, asimilasyon ve etnik temizliğe maruz kalmaktadır." şeklinde konuştu.

