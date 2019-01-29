HABER

Uygur Türklerine yönelik zulme tepki için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:07 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Kardeşlik Platformu üyeleri, Çin'in Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıya tepki için yürüyüş yaptı

İSTANBUL (AA) - Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskıları, Zeytinburnu'nda protesto edildi.

15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen Zeytinburnu Kardeşlik Platformu üyeleri, buradan slogan ve tekbirlerle 58. Bulvar'a kadar yürüdü.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gruba, Osmanlı Motorcular Kulübü üyeleri de destek verdi.

Yürüyüşün sonunda açıklama yapan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin yönetiminin yaptığı zulmün her geçen gün artarak devam ettiğini dile getirdi.

Müslüman Uygur Türklerinin can, mal ve namus başta olmak üzere hiçbir emniyetinin kalmadığını anlatan Oğuzhan, Çin’in Uygur Türkü erkekleri toplama kamplarına göndererek evlerine Çinli erkekleri yerleştirdiğini ve Uygur kadınlarının namuslarının hiçe sayıldığını söyledi.

Oğuzhan, dünyanın çeşitli ülkelerinde Çin’in yaptığı zulme tepkinin giderek arttığını ifade etti.

Zeytinburnu Kardeşlik Platformu İcra Kurulu Üyesi Ahmet Coşkun da 1949’da başlayan Çin zulmü ve işgalinin, her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti.

Uygur Türklerine yapılan zulmün gün geçtikçe büyüdüğüne ve yaşamını yitirenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Coşkun, "Çin'in uyguladığı asimilasyon uygulamaları, doğum yasağı ve göç politikaları sonucu bölgede nüfus dengesi sürekli değişmekte, Müslüman halk dünyanın gözü önünde sürekli olarak, sindirme, baskı, asimilasyon ve etnik temizliğe maruz kalmaktadır." şeklinde konuştu.

PARTNER Ünlü galeride soygun: Binlerce dolarlık tabloyu çaldılar Ünlü galeride soygun: Binlerce dolarlık tabloyu çaldılar
Türkiye burslusu öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu izlediTürkiye burslusu öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu izledi
General Akgülay bakın neden emekli olmuş!General Akgülay bakın neden emekli olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baskı çin Uygur Türkleri Zeytinburnu

En Çok Okunan Haberler

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Bütün savaş uçaklarından sorumlu general Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Celal Şengör: İnsanları gömmek aptalca

Şengör'ün sözleri yine sosyal medyayı karıştıracak!

Diyarbakır'da akıl almaz kaza!

İnmek için kapıyı açtı, araçlar birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.