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Uygur Türkü Nurmuhammed Tohti için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:32 | Son Güncelleme

Çin'deki toplama kampında hayatını kaybeden Uygur Türkü yazar Nurmuhammed Tohti için gıyabi cenaze namazı kılındı - Ankara Aydınlar Ocağı Başkanı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sinan Demirtürk: - "1,5 milyondan fazla insan eğitim ve yeniden topluma kazandırma kampları adıyla evlerinden uzak ve bazı işkencelere maruz kalmaktadır. Dini hürriyetlerininden, milli kimliklerinden ve kültürel haklarından uzak yaşadıklarını biliyoruz"

Zorla tutulduğu Çin'deki "toplama kampı"nda hayatını kaybeden Uygur Türkü yazar Nurmuhammed Tohti için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Doğu Türkistanlı Aydınlar Cemiyeti ve Ankara Aydınlar Ocağının davetiyle, Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı, Tohti için dua edildi.

Burada açıklama yapan Ankara Aydınlar Ocağı Başkanı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sinan Demirtürk, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı işlenen insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Demirtürk, Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine ilişkin Birleşmiş Milletler verilerini de hatırlatarak, "1,5 milyondan fazla insan eğitim ve yeniden topluma kazandırma kampları adı verilen toplama kamplarında evlerinden uzak ve bazı işkencelere maruz kalmaktadır. Dini hürriyetlerinden, milli kimliklerinden ve kültürel haklarından uzak yaşadıklarını biliyoruz. Tohti bu zulmün son halkasıydı." ifadelerini kullandı.

Doğu Türkistan'daki temel sorunu, Müslümanların uzun yıllardır dini ve milli kimliklerini icra edememesi olarak tanımlayan Demirtürk, Çin dışında eğitim gören pek çok Uygur Türkü'nün ağır baskı altında Çin'e geri götürüldüğünü aktardı.

- Nurmuhammed Tohti

Tohti, 1949'da Doğu Türkistan’ın Hotan ili Tevekkül ilçesinde doğdu.

1973-1977 yıllarında Sincan Üniversitesinde (Doğu Türkistan, Urumçi) matematik dalında lisans eğitimi aldıktan sonra, Hotan Pedagoji Yüksek Okulunda öğretmenlik yaptı.

Bir dönem Çin Komünist Partisinin Hotan İl Başkanlığı Sekreterliği görevini de yürüten Tohti aynı zamanda Sincan Yazarlar Birliğine bağlı olarak profesyonel yazarlık faaliyeti yürüttü.

Tohti, 70 yıllık ömründe farklı yayın organlarında yer alan çok sayıda yazı, makale ve araştırma dosyası kaleme aldı.

Yaklaşık 70 gündür "toplama kampı"nda tutulan Tohti, 18 Haziran Salı günü hayatını kaybetmişti.

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