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Uygur Türk’ünden Türkiye’ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Çin’de yaşanan zulümden 3 yıl önce Türkiye’ye kaçarak Manisa’ya sığınan 33 yaşında 4 çocuk babası Murat Halıke, çocuklarının organları alınmasın, öldürülmesin diye kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Uygur Türk’ünden Türkiye’ye teşekkür

Çin’de yaşanan zulümden 3 yıl önce Türkiye’ye kaçarak Manisa’ya sığınan 33 yaşında 4 çocuk babası Murat Halıke, çocuklarının organları alınmasın, öldürülmesin diye kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. Türkiye’den tek isteklerinin yaşanan zulmün tüm dünyaya duyurulması olduğunu kaydeden Halıke, İslam devletleri arasında kendilerine sığınma hakkı tanıyan tek ülke olan Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
1949 yılında Çin tarafından işgal edilen ve adı 6 yıl sonra Uygur Özerk Bölgesi olarak değiştirilen Doğu Türkistan Cumhuriyetindeki Müslüman Türklerin yaşadığı zulüm son 5 yıldır aralıksız devam ediyor. Hem dinlerini rahatça yaşayabilmek hem de çocuklarının hayatlarını kurtarabilmek için kaçan Uygur Türklerinden sadece biri olan 33 yaşındaki 4 çocuk babası Murat Halıke hiçbir İslam devletinin kendilerine sahip çıkmadığını ve sadece Türkiye’nin sığınma hakkı verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Halıke, tek isteklerinin, yaşanan zulmün duyurulmasında yardımcı olunması olduğunu belirtti.
Çin’in tüm Uygur Türklerini yok etmeye çalıştığını belirten ve birçok değerli madenin bulunduğu Doğu Türkistan’a Çinlilerin yerleştirildiğini kaydeden Halıke, 5 milyondan fazla Uygur Türkünün de hapishanelerde olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızın iç organları satılıyor"
"Çocuklarımız kayboluyor" diyen Halıke, "Çocuklarımız annesiz, babasız kayboluyor. İç organları satılıyor yurtdışına. Böyle bir durumdayken bizler hiçbir şekilde karşılık veremiyoruz. Bir tırnak makası bile yok. Çinliler herkesi hapishanelere alıyor. Yemek yaparken kullanılan bıçaklarda TC yazıyor ve hepsi zincirli bir şekilde. Uygur Devleti, Uygur Türkü Türkiye’nin namusudur. Müslüman olarak Türk olarak böyle bir durumda yaşıyoruz. Bütün Türk kardeşlerimize sesleniyorum. Kendi arkadaşlarınız, kendi kardeşleriniz her saniye ölüyor ve her saniye acı içinde yaşıyor. Biz Türkiye’ye bize yardım edin demiyoruz ve demeyeceğiz. Bizim için savaşın da demeyeceğiz. Sadece Çin’e ’Dur, böyle yapma bizim kardeşlerimizi öldürme’ diye bir ses çıkarmalarını istiyoruz. Bizim Uygur olmamız, Türk olmamız, Müslüman olmamız Çin için bir suç. O yüzden bizi yok etmeye çalışıyor" dedi.

Son 2 yıldır anne ve babasından haber alamıyor
Son 2 yıldır Doğu Türkistan’da bulunan anne ve babasından hiçbir şekilde haber alamadığını da kaydeden Murat Halıke, "Ben 2 seneden beridir aileme ulaşamıyorum, haber alamıyorum. Akrabalarımdan araştırdım, beni Türkiye’ye gönderdiği için süresiz olarak babam ve öğretmen olan annem hapishaneye atılmış. Ama hangi hapishanede hangi karakolda, neler yapılıyor, yaşıyor mu, öldü mü kimseden haber alamıyorum. 2 senedir annem yaşıyor mu, babam yaşıyor mu, akrabalarıma neler oldu, kardeşlerim nasıl hiçbir şekilde haber almıyorum. Bizim memlekete dönme şansımız olsa hemen döneceğiz. Ama telefonda haber alamadığımız gibi hiçbir şekilde de dönemiyoruz. Doğu Türkistan’a gittiğimizde havaalanından indiğimiz gibi kayboluyoruz. Hemen kafamıza kara poşet geçirip bizi terörist diye karakola atıyorlar. Kafamıza iğne yapıyorlar ve her şeyi unutuyoruz. Biz Uygur muyuz, adımız ne her şeyi unutturuyorlar. Bizim organlarımızı, derilerimizi, böbreklerimizi alıyorlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür
Yaşanan zulümden kaçan Uygur Türklerine, Türkiye dışında hiçbir Müslüman ülkenin sahip çıkmadığını kaydeden Halıke, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Türkiye’den başka ne Suudi Arabistan ne Mısır ve ne de İslam coğrafyasındaki herhangi bir devlet bize sahip çıkmadı. Sadece Türkiye bize ikamet verdi ve bize sahip çıktı. Allah razı olsun. Başka devletler yani Suudi Arabistan ve Mısır gibi devletler bizi Çin’e sattı. Çinliler Mısır’a gelip Uygur Türklerini alıp hapishaneye götürdü. Türkiye böyle bir şey yapmadı. Çok seviniyorum Allah Türkiye’den razı olsun."

Uygur Türk’ünden Türkiye’ye teşekkür

Uygur Türk’ünden Türkiye’ye teşekkür

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