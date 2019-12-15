Uygur Yorumları Çin Televizyonunda Maç Yayını İptal Ettirdi

Çin devlet televizyonu CCTV, Arsenal-Manchester City takımları arasındaki prömiyer lig maçını yayın takviminde olmasına rağmen iptal ederek yayınlamadı. Nedeni Arsenal’in Türk kökenli Alman vatandaşı oyuncusu Mesut Özil’in Çin’in Şincan Uygur Özerk bölgesindeki Müslüman azınlıkla ilgili yorumları.

Global Times gazetesi Twitter hesabından CCTV’nin Özil’in yorumlarının ardından bu kararı aldığını yazdı.

Özil sosyal medya paylaşımlarında Uygurlar’dan ‘‘zulme direnen savaşçılar’’ diye söz etmişti. Özil hem Çin’in Müslüman azınlığa yönelik baskı politikasını hem de Müslüman ülkelerin buna karşı sessiz kalmasını eleştirmişti.

Özil, Twitter ve Instagram üzerinden şu açıklamaları paylaştı:

"Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası. Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.”