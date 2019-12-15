Uygur Yorumları Çin Televizyonunda Maç Yayını İptal Ettirdi

Çin devlet televizyonu CCTV, Arsenal-Manchester City takımları arasındaki prömiyer lig maçını yayın takviminde olmasına rağmen iptal ederek yayınlamadı. Nedeni Arsenal’in Türk kökenli Alman vatandaşı oyuncusu Mesut Özil’in Çin’in Şincan Uygur Özerk bölgesindeki Müslüman azınlıkla ilgili yorumları.
Global Times gazetesi Twitter hesabından CCTV’nin Özil’in yorumlarının ardından bu kararı aldığını yazdı.
Özil sosyal medya paylaşımlarında Uygurlar’dan ‘‘zulme direnen savaşçılar’’ diye söz etmişti. Özil hem Çin’in Müslüman azınlığa yönelik baskı politikasını hem de Müslüman ülkelerin buna karşı sessiz kalmasını eleştirmişti.
Özil, Twitter ve Instagram üzerinden şu açıklamaları paylaştı:
"Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası. Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.”
Alman Arsenal takımı ise Özil’in açıklamasına mesafeli yaklaştı. Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platform Weibo üzerinden Arsenal tarafından yapılan açıklamada ‘‘Yayınladığı içerik tamamen Özil’in kendi kişisel görüşüdür. Bir futbol kulübü olarak Arsenal, her zaman siyasete karışmama prensibini gözetmiştir’’ denildi.
Çinli fotbol severler ise Arsenal’in Weibo üzerinden yaptığı açıkalamasına tepki içeren yanıtlar verdi. Bazıları Özil formasını yırtarken çekilmiş fotoğraflarını koyarken bazıları oyuncunun kulüpten ihraç edilmesini istedi.
Özil bir gün önce Weibo’nun ‘‘en çok arananlar’’ listesinde üst sıraya çıkarken Pazar günü arama sonuçlarında yer almıyordu. Weibo
Pekin’in internet hassasiyetleri doğrultusunda siyasi konuları sık sık sansürlemesiyle biliniyor.
Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri Pekin’in terörle mücadele kampanyası adı altında çoğu Müslüman etnik Uygur olmak üzere 1 ila 2 milyon kişinin Şincan eyaletinde zor koşullar altında gözaltında tutulduğunu tahmin ediyor. Çin ise Uygurlar’a yönelik kötü muamele iddialarını reddediyor.
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