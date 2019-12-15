HABER

Uygur Yorumları Çin Televizyonunda Maç Yayını İptal Ettirdi

15.12.2019 18:26 | Son Güncelleme

Çin devlet televizyonu CCTV, Arsenal-Manchester City takımları arasındaki prömiyer lig maçını yayın takviminde olmasına rağmen iptal ederek yayınlamadı. Nedeni Arsenal’in Türk kökenli Alman vatandaşı oyuncusu Mesut Özil’in Çin’in Şincan Uygur Özerk bölgesindeki Müslüman azınlıkla ilgili yorumları

Uygur Yorumları Çin Televizyonunda Maç Yayını İptal Ettirdi

Çin devlet televizyonu CCTV, Arsenal-Manchester City takımları arasındaki prömiyer lig maçını yayın takviminde olmasına rağmen iptal ederek yayınlamadı. Nedeni Arsenal’in Türk kökenli Alman vatandaşı oyuncusu Mesut Özil’in Çin’in Şincan Uygur Özerk bölgesindeki Müslüman azınlıkla ilgili yorumları.

Global Times gazetesi Twitter hesabından CCTV’nin Özil’in yorumlarının ardından bu kararı aldığını yazdı.

Özil sosyal medya paylaşımlarında Uygurlar’dan ‘‘zulme direnen savaşçılar’’ diye söz etmişti. Özil hem Çin’in Müslüman azınlığa yönelik baskı politikasını hem de Müslüman ülkelerin buna karşı sessiz kalmasını eleştirmişti.

Özil, Twitter ve Instagram üzerinden şu açıklamaları paylaştı:

"Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası. Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.”

Alman Arsenal takımı ise Özil’in açıklamasına mesafeli yaklaştı. Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platform Weibo üzerinden Arsenal tarafından yapılan açıklamada ‘‘Yayınladığı içerik tamamen Özil’in kendi kişisel görüşüdür. Bir futbol kulübü olarak Arsenal, her zaman siyasete karışmama prensibini gözetmiştir’’ denildi.

Çinli fotbol severler ise Arsenal’in Weibo üzerinden yaptığı açıkalamasına tepki içeren yanıtlar verdi. Bazıları Özil formasını yırtarken çekilmiş fotoğraflarını koyarken bazıları oyuncunun kulüpten ihraç edilmesini istedi.

Özil bir gün önce Weibo’nun ‘‘en çok arananlar’’ listesinde üst sıraya çıkarken Pazar günü arama sonuçlarında yer almıyordu. Weibo

Pekin’in internet hassasiyetleri doğrultusunda siyasi konuları sık sık sansürlemesiyle biliniyor.

Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri Pekin’in terörle mücadele kampanyası adı altında çoğu Müslüman etnik Uygur olmak üzere 1 ila 2 milyon kişinin Şincan eyaletinde zor koşullar altında gözaltında tutulduğunu tahmin ediyor. Çin ise Uygurlar’a yönelik kötü muamele iddialarını reddediyor.

Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor! Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor!
Hollanda "gizli bilgileri Türkiye'nin eline geçen Fethullah Gülen taraftarlarına" oturma izni verdiHollanda "gizli bilgileri Türkiye'nin eline geçen Fethullah Gülen taraftarlarına" oturma izni verdi
Madrid'deki İklim Zirvesi Sona Erdi Tartışma BitmediMadrid'deki İklim Zirvesi Sona Erdi Tartışma Bitmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’de bir AVM’de silah sesleri: 1 yaralı

ABD’de bir AVM’de silah sesleri

Son dakika! Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

6.9 büyüklüğünde deprem!

ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

Trump: Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor

Karar sonrası Trump'tan ilk açıklama!

KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC'den kritik İHA ve SİHA kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.