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  4. Uygurlar Ankara’da Çin Protestosunu Sürdürüyor

Uygurlar Ankara’da Çin Protestosunu Sürdürüyor

05.02.2021 22:30 | Son Güncelleme:
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Uygurlar Ankara’da Çin Protestosunu Sürdürüyor

Türkiye’de yaşayan Uygurlar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgede, Çin’de baskıya uğrayan yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle dünyaya seslerini duyurmak amacıyla nöbet tutuyor

Türkiye’de yaşayan Uygurlar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgede, Çin’de baskıya uğrayan yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle dünyaya seslerini duyurmak amacıyla nöbet tutuyor.

Uygurlar, Ankara’da emniyet güçlerince elçilik binasına epey uzak bir noktadaki parkta, barikatlar içerisinde durmalarına izin verilmesiyle protesto eylemlerini sürdürüyor. Türkiye siyasetinde ise, muhalefet partileri tarafından “insan hakları” ve “milliyetçilik” bağlamında iktidar cephesi AKP

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