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Uygurlar Ankara'nın Çin'in Baskısına Boyun Eğmesinden Korkuyor

25.08.2020 12:02 | Son Güncelleme

Türkiye’deki Uygur aktivistler, Türk yetkililerin kendilerine yönelik baskıları arttığını söylüyor ve Ankara’nın Çin’in lobisinden etkilenmeye başladığına dair korkularını dile getiriyorlar

Uygurlar Ankara'nın Çin'in Baskısına Boyun Eğmesinden Korkuyor

Türkiye’deki Uygur aktivistler, Türk yetkililerin kendilerine yönelik baskıları arttığını söylüyor ve Ankara’nın Çin’in lobisinden etkilenmeye başladığına dair korkularını dile getiriyorlar.

Çinli yetkililerin, çoğunluğunu müslüman azınlıkların oluşturduğu gruplara yönelik baskıları nedeniyle on binlerce Uygurlu, Türkiye’ye sığınmış durumda.

Çin’de yüzbinlerde Uygurlu, Pekin’in eğitim kampı adını verdiği toplama kamplarında tutuluyorlar.

Türkiye, Uygurluların Çin’in uygulamalarına karşı yaptıkları eylemler açısından önemli bir merkez. Ancak aktivistler Ankara’nın protesto eylemlerini kısıtlamaya başlamasından korkuyorlar.

Uygurlulardan oluşan küçük bir grup bu ay yaptığı açıklamada “Türk topraklrında Çin’e karşı sesinizi yükseltemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Polis, üzerlerinde Çinli yetkililer tarafından gözaltında tutulan yakınlarının fotoğrafları olan tshirtler giyen protestocuları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan protestoculardan biri olan Mirzehmet İlyasoğlu, polisin, tshirtlerini ters yüz ederek giymelerini söyledikten sonra kendilerini serbest bıraktığını söylüyor.

İstanbul’daki Uygur Toplumu Merkezi’nde konuşan İlyasoğlu “Bizleri o tshirtleri ters yüz ederek giymeye zorlamak, sadece namusumuza değil aynı zamanda annelerimize ve kardeşlerimize de hakaret etmektir” dedi.

Geçen yıla kadar Türkiye’de Çin yönetimine karşı Uygurlar geniş katılımlı protestolar düzenleniyordu. Aralık ayındaki protestoda Türk vatandaşlarının da katılımıyla binlerce kişi İstanbul’daki gösteride Pekin yönetimini protesto etti.

Çindeki Uygurların durumu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçmen tabanını da oluşturan muhafazakar ve milliyetçi kesimde ciddi karşılık buluyor.

Ancak protestolar, Uygurların Türk yetkililerin kendilerini hedef almaya başladıklarını söylemesiyle birlikte giderek azalıyor.

Uygurlara polis gözaltısı

Uygur şair Abdurrahim İmin Parach “Polis beni bir restorandan aldı ve Sefaköy’deki karakola götürdü. Bana bir belge verdiler ve imzalamamı istediler. O belgede ‘Bu kişi Türkiye’ye yönelik tehdit içeren organizasyonlarla bağlantılı’ yazıyordu. Ben de bu tarz gruplarla bir işim olmadığını ve belgeyi imzalamayacağımı söyledim” dedi.

Parach, polisin bu yıl ikinci kez kendisini aldığını bunun yaygın hale gelemn bir uygulama olduğuna inandığını söyledi. Parach ayrıca “Bu tanıdığım 20 Uygur’un daha başına geldi” dedi.

Parach, bundan 7 yıl önce İstanbul’a geldi. Parach’ın İstanbul’a gelmesinin ardından eşi Çin’de bir toplama kampına götürüldü.

Türk yetkililer bazı Uygurları IŞİD’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutukladı. Ancak bazı gruplar son dönemde yaşanan Uygurların tutuklanması olaylarının Çin’i yatıştırmak adına yapıldığını öne sürüyorlar.

İstanbul merkezli Uluslararası Göçmen Hakları Birliği avukatı İbrahim Ergin bu kişilerin yabancı terör savaşçıları olma suçlamasıyla gözaltına alındıklarını ancak buna dair herhangi bir kanıt olmadığını söylüyor.

Ergin aynı zamanda önde gelen bazı Uygur aktivistlerin Çin’e iade davalarına da bakan bir avukat.

Ergin bu noktada Çin’in İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla güvenlik güçlerine yoğun baskı yaptığını bildiklerini söylüyor.

Ergin, görüştüğü yetkililerin kendilerine 5 ila 10 kadar Uygur’u Çin’e iade etmenin Türkiye’yi ekonomik ve politik olarak rahatlatacağını söylediklerini belirtiyor.

Ancak Ergin, Türk halkının Uygurlara verdiği destek göz önüne alındığında Uygurların Çin’e iade edilmesinin zor olduğunu söylüyor.

Ergin, Uygurların Çin’e iade edilmesi halinde bunun hükümet açısından siyasi olarak ciddi bir sorun yaratacağını söylüyor.

Bu yıl Washington merkezli Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’de Çin’e karşı bir dava açtı. Davada Türkiye’de sınırdışı edilerek Tacikistan’a gönderilen Uygurların Çin’e iade edilmesine dair suçlamalar yer aldı.

Türkiye’de muhalefet de bu suçlamaları doğruladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurduğu partisi Gelecek Partisi’nde yaptığı bir konuşmada, basına yansıyan haberlerde, 50 bin Uygur’un Tacikistan’a oradan da Çin’e gönderilmesi için çabalar olduğunu söyledi.

Ankara iddiaları reddediyor

Ankara hem sınırdışı edilme iddialarını hem de Uygurlara baskı yapıldığı iddialarını reddediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan ancak adını vermeyen bir üst düzey Türk yetkili “Türkiye’nin pozisyonu son derece net. Onbinlerce Uygur Türkiye’de huzur içerisinde yaşıyorlar. Binlercesinin Türk vatandaşlığı var. Eylemler sözlerden etkilidir” dedi.

Ancak kendisini sık sık dünya genelinde ayrımcılığa uğrayan Müslümanların savunucusu olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’in Uygurlara baskılarına karşı uluslararası kamuoyundan yükselen kınamalara katılmakta eksik kalıyor.

Bazı gözlemciler, Erdoğan’ın önemli bir ticari ortak olan Çin’le dengeleri korumak adına bir yandan tabanının da talebiyle Uygurlara koruma sağlarken diğer yandan hassas bir diplomasi izlediğini savunuyorlar.

Ancak yıllardır ailesinden haber alamayan Parach, Erdoğan’ın sessizliğinin durumu zorlaştırdığını söylüyor.

Parach “Yetkililer sessiz kalıyorlar. Bu sessizlik beni korkutuyor. Geleceğim hakkında konuşamıyorum. Eğer bir şey söylersem kötü düşüncelerim nedeniyle üzüleceğim çünkü geleceğiöm belirsiz bir karanlık” dedi.

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