Uygurlar Çin'e karşı sosyal medya kampanyası başlattı

Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisi'nin Uygur halk ozanı Abdurrehim Heyit’a ait olduğunu belirttiği görüntüleri yayınlamasının ardından, ülkedeki diğer Uygurlar Pekin'e tutuklu kamplarında tuttuğu akrabalarının videolarını yayınlama çağrısında bulundu.

Finlandiya’da yaşayan Uygurlu aktivist Halmurat Harri, Twitter üzerinden #MeTooUyghur etiketiyle paylaştığı bir mesajda, “Çin otoriteleri Heyit'in hayatta olduğuna dair video kanıtı sundu. Biz de şimdi soruyoruz. Milyonlarca Uygur nerede?” paylaşımında bulunarak diğer tutukluların sağlık durumlarının da kanıtlanması için hükümete video yayınlaması çağrısında bulundu. Harri'nin Twitter'da başlattığı #MeTooUyghur etiketinde yüzlerce paylaşım yapıldı.

Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlarda Uygurca #Menmuuyghur etiketi altında paylaşılan mesaj ve içerikler ise Çin'in sansür politikaları nedeniyle ülkede görünmüyor.

Uluslararası Af Örgütü'nde araştırmacı olarak görev yapan Patrick Poon, sosyal medyada başlatılan kampanyanın yakınlarından endişe duyan Uygurlara kendilerini ifade etmeleri için bir olanak olduğunu söyledi. Poon "Kampanyayı yapanlar sıradan insanlar. Çin hükümeti öyle basitçe tüm bu insanların radikal ya da terörist olduğunu iddia edemez" diye konuştu.