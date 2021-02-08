Uygurlar Çin’i Protesto Etti

Eyleme katılan Doç. Dr. Burhan Uluyol, Çin’deki ailelerinin nerede olduğunu öğrenmek amacıyla konsolosluğa vermek üzere hazırladıkları 5199 dilekçenin hala kabul edilmediğini söyledi. Uluyol, “Bundan önce burada 17 gün bekledik ama bizi kandırdılar. Valiliği de kandırdılar. Çin dilekçelerimizi hala almadı. 5199 tane dilekçe elimizde ama Çin almıyor. Zulüm bitecek diye 4 senedir bekliyoruz ama bu zulüm hala bitmedi. Herhangi bir neden gösterilemeden ailemi, akrabalarımı toplama kamplarına aldılar. Babam ve annemin serbest bırakılmaları için çok uğraştım ve sonunda onları serbest bıraktılar ama akıbetlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Diğer akrabalarım ise hala tutuklular. Şu anda onlar hayatta mı, öldü mü haberimiz yok” diye konuştu.

“Türk kamuoyunun bizimle birlikte olmasını istiyoruz”

2015 yılından bu yana Türkiye’de yaşadığını ifade eden Abdurrahman Satuk, “Dört senedir ailemden haber alamıyorum. Babam ve annemin toplama kampında olduğunu dolaylı yollardan öğrendim. Abimin cami imamı olması sebebiyle 20 sene hapis cezası aldığını öğrendim. Yaklaşık 20 gündür ailemin akıbetini öğrenmek için konsolosluk önünde bekliyoruz ancak herhangi bir haber alamadık. Bize akrabalarımızın akıbetinin ne olduğuyla ilgili bilgi verileceği konusunda söz verilmişti. Biz de dosyalarımızı Türkçe ve Çince olarak güzel bir şekilde hazırladık. Dilekçeleri buraya getirdik ama almadılar. Şu an milyonlarca insan toplama kamplarında. Onlar, kedi, köpek değil; sizin bizim gibi insanlar. İnsanlıktan bahsediyoruz. Oradaki insanların kurtulmasını istiyoruz. Türk kamuoyunun bizimle birlikte olmasını istiyoruz” dedi.

Müslüman Uygur Türkleri’nin tüm dünyadaki sayısı 12 milyona yakın. Uygur nüfusunun yüzde 90 kadarının ata toprakları olan Şincan'da yaşadığı tahmin ediliyor. Şincan’ı” Doğu Türkistan” olarak adlandıran Uygurlar, Çin'i, bölgenin demografik yapısını değiştirmek için kendilerini bu topraklardan sürüp yerlerine Hun kökenli Çinliler’i yerleştirmeye çalışmakla suçluyor.