Uygurlar Çin’in 72’nci Kuruluş Yıldönümünü Protesto Etti

Türkiye’de yaşayan Uygurlar, Çin'in 72'nci kuruluş yıldönümünde Pekin'in Doğu Türkistan politikasını protesto etti.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği’nin çağrısıyla Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında toplanan yaklaşık 500 protestocu, ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin aleyhine sloganlar attı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, “Hakimiyet kurduğu topraklar üzerinde yaşayan yüz milyonlarca insanı katlederek soykırımcı temeller üzerine inşa edilen Çin; işgal ettiği Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan bölgelerini kuruluşundan bu yana asimilasyon ve soykırım politikalarına maruz bırakmaktadır. Bu sebeple bugünkü̈ kuruluş̧ yıl dönümü̈, 72 yıldır zulüm politikalarına uğrayan halklar için karanlık bir dönemin başlangıç yıldönümüdür” dedi.

Uygur halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için her türlü meşru yola başvurarak mücadele edeceklerini belirten Oğuzhan, “Doğu Türkistan halkı adına adaleti ve insan haklarını savunan tüm dünyaya sesleniyoruz. Tüm İslam alemi ve Türk dünyasının Doğu Türkistan halkının yanında durmasını bekliyoruz. Tüm tarafları, ‘terörizm ve dini aşırılık’ bahaneleriyle ırkçı tutumunu devam ettiren, insan hakları ve inanç̧ özgürlüklerini ayaklar altına alan Çin’i bu uygulamalardan vazgeçirmek için harekete geçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye 2014 yılında dört çocuğuyla birlikte geldiğini kaydeden İlminur Han, geldiği günden bu yana Çin’de geride bıraktığı ailesinden haber alamadığını ifade etti. Han, “72 senedir bu zulüm bitmedi, devam ediyor ve gittikçe ağırlaşıyor. 2014 yılından beri ailemle iletişimim kesildi. Çin’de yaşanan zulme karşı ses çıkarmak için buraya her sene bu zamanlarda geliyoruz. Biz insanız. İnsan hakları savunucuları bizlere sahip çıkması gerekiyor. Türkiye ile biz kardeşiz. Türkiye bizim din kardeşimiz. O yüzden bizlere sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

Üniversite öğrencisi Malike Makhmut da dayısı ve iki teyzesinin 3 yıldır Çin’de kampta tutulduğunu anlattı. Makhmut, “Hiçbir mahkeme kararı olmadan 3 senedir toplama kampında tutuklular. Hala yargılama ya da soruşturma yok. Çin hükümeti, ‘onlara kamplarda meslek öğretiyoruz, Çince öğretiyoruz, Çin yasasını öğretiyoruz’ diyor. Benim dayım 23 sene Çin Komünist Partisi üyesi olarak çalışan bir gazetecidir. İki teyzem ekonomik durumu iyi olan iş kadınlarıdır. Onlar da üç senedir kampta. Şu an öldüler mi, hayattalar mı bilmiyoruz. Çok zor bir durumdayız. Akrabalarımın akıbetlerini öğrenmek için Çin konsolosluğuna kaç defa geldim ve dilekçe verdim ama dilekçemi kabul etmiyorlar” şeklinde konuştu.

Dünya tarihinde sonsuza kadar devam eden büyük güç işgali olmadığını ifade eden Muhammet Ali, “Bir gün bu işgalin de sona ereceğine inanıyoruz. O zamana kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

