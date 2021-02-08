Uygurlar: İngiltere'de hazırlanan hukuki rapora göre 'Çin soykırım suçu işliyor'

İngiltere'de hazırlanan bir hukuki rapor, Çin'in Uygurlara karşı uyguladığı politikaların "soykırım" olarak nitelenmesi için "ikna edici" bir dosya oluştuğu sonucuna vardı.

İngiltere'de saygın ve bağımsız bir hukukçu tarafından, uzmanı olduğu alanda hazırlanan bilirkişi raporu niteliğindeki çalışmalara "Hukuki Görüş" deniyor. Mahkeme kararları gibi hukuki bir ağırlığı olmasa da, bu raporların hukukta bir yeri var ve yasal başvurularda gerekçe olarak kullanılabiliyorlar.

Çin'in Uygur politikaları hakkında hazırlanan "Hukuki Görüş", Çin'in kuzeybatısında yaşayan Müslüman azınlık Uygurların yok edilmesine yönelik olarak, devlet kontrolünde bir politika yürütüldüğüne dair kanıtlar olduğu sonucuna varıyor.

Bu kapsamda, gözaltında tutulan Uygurlara kasten fiziki zarar verme, kadınların, kısırlaştırma ve kürtaj yoluyla doğum yapmasını engelleme ve Uygur çocuklarının toplumlarından zorla koparılması gibi politikalar güdüldüğü kaydediliyor.

Rapor, daha da önemlisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, insanlığa karşı işlenen bu suçlardan şahsen sorumlu olduğu konusunda da ikna edici veriler olduğunu söylüyor.