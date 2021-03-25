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Uygurlar Wang Yi'nin Türkiye Ziyaretini Protesto Etti

25.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki protesto eylemi sırasında Uygurlar adına konuşma yapan Mirzah Ahmet İlyasoğlu, Çin’e karşı tüm dünyadan ortak tepki gelmesini beklediklerini ifade etti

Uygurlar Wang Yi'nin Türkiye Ziyaretini Protesto Etti

İstanbul’da yaşayan Uygurlar, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Ankara ziyareti nedeniyle Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'da buluşması öncesinde Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 500 protestocu, Çin aleyhinde “Faşist Çin, Uygur Soykırımını Durdur”, “Türkiye Uyuma Kardeşine Sahip Çık”, “Çin Kampları Kapat” şeklinde sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu.

“Sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın bu zulme ses vermesini istiyoruz”

Uygurlar adına konuşma yapan Mirzah Ahmet İlyasoğlu, Çin’e karşı tüm dünyadan ortak tepki gelmesini beklediklerini ifade etti. İlyasoğlu: “Dünyada en büyük zulmü ve soykırımı yapan Çin’in Dışişleri Bakanı Wang Yi, şu an Türkiye’de resmi görüşmelere başladı. Biz Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı soykırımın hesabını sormak, Çin’in yalanlarını onun gözü ününde ispat etmek ve soykırımı kınamak için buradayız. Burada toplanan Doğu Türkistanlılar'ın ellerinde aile yakınlarının fotoğrafları var. Kimisi çocuğunu, kimisi annesini arıyor. Çin, 2017’den beri Doğu Türkistan’da binlerce toplama kampı kurarak milyonlarca Doğu Türkistanlı'yı bu toplama kamplarına aldı. Sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın bu zulme ses vermesini istiyoruz” diye konuştu.

“Çok çaresiz bir durumdayız”

Ailesinden 29 kişinin kamplarda tutulduğunu ve kendilerinden yıllardır haber alamadıklarını belirten Zühra Sultan, “Biz burada kardeşlerimizi arıyoruz. Onların sesini duyurmak istiyoruz. Hala Çin’den bize gelen bir cevap yok. İnsanlardan bize yardım etmelerini ve destek vermelerini istiyoruz. Çok çaresiz bir durumdayız. Elimizden başka bir şey de gelmiyor. Kardeşlerimiz serbest bırakılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“4 yıldır kızlarımın sesini dahi duymadım”

5 yıldır Türkiye’de yaşayan Ömer Faruk, erkek kardeşlerinin 2017 yılında tutuklandığını kaydetti. 5 yıldır ailesinden haber alamayan Faruk, “Daha da acısı, Türk vatandaşı olan 5 ve 6 yaşlarındaki kızlarımın 4 senedir seslerini bile duymuyorum. Çin Başkonsolosluğu’na soruyoruz ama hala cevap verilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, kızlarımla ilgili girişimde bulundu ama Çin 6 aydır herhangi bir bilgi vermiyor. İnsanlık namına ailemin ve kızlarımın kurtarılması için yardım istiyorum” diye konuştu.

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