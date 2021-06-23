Uygurlar'dan Pekin Olimpiyatları'nı Boykot Çağrısı

23 Haziran Olimpik Günü’nde İstanbul’da bulunan Olimpiyat Komitesi binası önünde toplanan Dünya Uygur Kurultayı üyesi bir grup, 2022’de Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek olan Pekin Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesi için protesto gösterisi düzenledi.

Bakırköy’deki Olimpiyatevi önünde toplanan protestocular, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları aleyhine dövizler taşırken çeşitli sloganlar attı.

Protestoda konuşan Uygur Akademisi Vakfı Başkanı Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı, bütün ülkelerin, Uygurlar'a karşı baskıcı uygulamalarına devam eden Çin'de düzenlenecek olimpiyatları boykot etmesi çağrısında bulundu.

Tanrıdağlı, “Bütün dünya halklarını, kamuoyunu ve olimpik komitelerini 2022 Pekin Olimpiyatları’nı boykot etmeye, olimpiyat yerini değiştirmeye davet ediyoruz. Çin, son zamanlarda aleni olarak Doğu Türkistan, Tibet, Moğolistan ve diğer bölgelerde aşırı baskıcı politikasını devam ettirmektedir. Doğu Türkistan’da son 7 yıl içerisinde milyonlarca Doğu Türkistanlı'yı toplama kamplarına kapatarak, işkence ve soykırım yaparak insanlığa karşı suç işlemektedir. Olimpiyatların ruhu, barış, sevgi, dostluk ve kardeşliktir. Bu ruha aykırı bir şekilde olan Çin’deki Pekin olimpiyatları dünya kamuoyunun vicdanını zedelemektedir” diye konuştu

