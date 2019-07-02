"Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" projesi tanıtımı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, "Bizim için Kazakistan'da yaşayan bütün uluslar, milletler; dinine, ırkına bakmadan Kazakistan vatandaşıdır." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Süleymanov Şarkiyat Enstitüsü iş birliğinde YTB'de gerçekleştirilen "Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" projesinin tanıtım programı düzenlendi.

Saparbekulı, burada yaptığı konuşmada, proje ile Uygurların gelenek ve yaşamlarını öğrenme imkanının yakalandığını, Kazakistan'ın Kırım Tatarlarından Korelilere, Ahıska Türklerinden Almanlara kadar 130'a yakın farklı halka kucak açtığını ve böylece Kazak coğrafyasının misafirperverlik örneği gösterdiğini söyledi.

Projenin, halk danslarından, atasözlerine, şölen ve ritüellerden ev sanatlarına kadar kadim ve zengin Uygur kültürünün tanıtımına hizmet edeceğini belirten Saparbekulı, şöyle konuştu:

"Bizim için Kazakistan'da yaşayan bütün uluslar, milletler; dinine, ırkına bakmadan Kazakistan vatandaşıdır. Kazakistan'da barış ve huzur içinde yaşayan halkların arasında Uygur kardeşlerimizin özel bir yeri vardır. Uygur kardeşlerimizin kimlik ve kültürlerini muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için toplumun aktif bir parçası olarak yaşamaları ve çalışmaları için tüm şartları sağlamıştır. Bu proje, Türk dünyası adlı köklü çınarın 3 büyük kolu olan Kazaklar, Uygurlar ve Anadolu Türklerinin ortak çalışması olarak ortaya çıkmıştır, bu da ayrıca güzeldir. Bu proje, Kazakistan'daki Uygurlara yönelik çalışmaların sadece yüzde biridir."