Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi tedavisi gerçekleştirilmezse kronikleşiyor!

Uyku sırasında nefesin durması veya yavaşlamasıyla ortaya çıkan uyku apnesi, obezite, sigara ve alkol kullanımı, kısa boyun gibi faktörlerden kaynaklanabiliyor. Uyku apnesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, tedavi edilmemesi halinde durumun kronikleşeceğine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, kişinin yaşam kalitesini düşüren uyku apnesine müdahalenin önemine işaret etti.

“Uyku apnesi, uyku esnasında nefesin durması veya yavaşlaması durumudur” diyen Dr. Celal Şalçini, uyku apnesinin obezite, sigara ve alkol kullanımı, fazla kilo, kısa boyun, genetik ve de hava yolu ile ilgili birçok problemden kaynaklanabileceğini söyledi.

HASTA FARK ETMİYOR



En dikkat çeken belirtinin uyku esnasında nefesin durması olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Bunu hastanın kendi fark etmez fakat yanındaki kişi fark edebilir. Buna tanıklı apne diyoruz” dedi.

HİPERTANSİYON VE KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR



Uyku apnesinin tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, “Uyku apnesi, tedavi edilmez ise kronikleşir ve beyin damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kalp krizi, kronik akciğer hastalığı, dikkatsizlik, kilo alımı gibi hem psikiyatrik hem de sistemik rahatsızlıklara sebep olabilir” uyarısında bulundu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, erken müdahalenin önemli olduğunu belirterek uyku apnesinin CPAP denilen sürekli hava üfleyen cihazlar ile veya cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebildiğini ifade etti.

