Uyku Kalitesini Ölçen Yeni Teknolojiler

Geceleri kaliteli uyku uyuyabilmek bazen kolay olmuyor. Ancak uyku takip yüzükleri, saatleri ve hatta yatak iyi bir gece uykusuyla ilgili ipuçları verebilir.

İnsanlar yaşamlarının üçte birini uyuyarak geçiriyor ya da uyumaya çalışarak. Son dönemde geliştirilen uyku izleme teknolojileri insanların neden uykularını tam alamadığını anlamaya çalışıyor.

Eight Sleep adlı şirket ‘akıllı’ yatak üretiyor.

Titreşim tespit eden piezoelektrik sensörler yatağa bağlı.

Alexandra Zatarain, “Çoğunlukla stetoskop gibi çalışıyorlar, vücudunuzun gece boyunca yaydığı bütün titreşimleri farklı frekanslarda topluyor” diyor.

Bir algoritma vücut sıcaklığı, alınan nefesler, uyuma pozisyonları ve kalp atışlarıyla ilgili verileri topluyor. Müşteriler ertesi gün akıllı telefon uygulamasından nasıl uyku uyuduklarını öğreniyor.

Nörolog Louisa Nicola Eight Sleep’te beyin performansı koçluğu yapıyor. Nicola, uyku takip araçlarının insanlara uyku kaliteleriyle ilgili değerli bilgiler verdiğini söylüyor: “15 silkinme ve dönüşleriniz oldu. Gece uyandığınızı fark ettik. Gerçekten uykunuzun niye bölündüğünü ve o sekiz saat içinde nelerin olduğunu anlayabilirsiniz.”

Örneğin, Eight Sleep’in verilerine göre ev hayvanlarıyla aynı yatakta uyuyanlar düşündükleri kadar iyi uyku uyuyamıyor. Daha uzun uyuyorlar ama uyku kalitesi düşüyor.

Alexandra Zatarain, “Yataktaki hayvanın muhtemel bir etkisi olacaktır çünkü hayvan da gece boyunca dönüyor ve aynısını partnerde görüyoruz. Yani yatağı biriyle paylaştığınızda, birlikte yatağa giden insanlar ve yataktan kalkanlar daha iyi uyuyacaklar” şeklinde konuşuyor.

Gelecekte şirket, yataklarına daha fazla sensör eklemeyi planlıyor. Amaç insan vücudunda uykunun ötesindeki değişiklikleri belirlemek. Çünkü bu bilgilerin potansiyel sağlık sorunlarına işaret edebileceği düşünülüyor.

