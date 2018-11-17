HABER

Uyku pozisyonunuz karakterinizi ele veriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

Bilim adamları insanların uyurken aldıkları pozisyonların onların karakterlerini yansıttıklarını söylüyor. Konu üzerine araştırmalar yapmış Uyku Bilim Merkezi profesörü Chris Idzikowski insanlar arasındaki yaygın uyku pozisyonunu analiz etti ve ortaya çıkan sonuçlar şaşırttı.

Chris Idzikowski yaptığı araştırmalarda uyku pozisyonlarının sadece insan sağlığını etkilemekle kalmadığını aynı zamanda insanların kişilik özellikleriyle de ilişkili olduğunu belirtti. İşte o sonuçlar...

Uyuma pozisyonuna göre karakter tahlili

1-Cenin pozisyonu
Pozisyon: Yan tarafınıza bükülerek aldığınız uyku pozisyonudur. 1000 kişi üzerinde yapılan ankette %41 oranla en yaygın olan uyuma şeklidir.
Cenin pozisyonunda yatanların karakteri:
Bu şekilde uyuyan insanlar dışa dönük bir imaj yaratsalar da içlerinde çok hassas ve utangaçtır. İnsanlara alışmaları biraz zaman alabilir ama alıştıktan sonra sıcakkanlı karakterlerini hemen ortaya çıkarırlar.
Cenin pozisyonunda yatanların sağlık durumu:
Sola bükülerek uyumak bazı sağlık problemlerine yol açabilir özellikle yaşamsal organlar olan akciğer, mide ya da karaciğerde. Bu yüzden cenin şeklinde uyuyanlar için uzmanların tavsiyesi sağa doğru bükülerek uyumaktır.
2-Kütük pozisyonu (Ağaç gövdesi) Pozisyon:
Her iki kolun da aşağı doğru pozisyon aldığı yan uyuma şeklidir.
Karakter:
Bu pozisyonda uyumayı tercih eden insanların dışa dönük ve uysal olduğu saptanmıştır. Bu insanların en zayıf noktaları herkese çok kolay güvenmeleridir.
3-Hasret çekme pozisyonu:
Bu uyku şekli de yana dönük bir pozisyondur ama diğerlerinden farkı iki kolun da öne doğru uzatılmış olmasıdır.
Karakter:
Bu şekilde uyuyan insanlar genelde yeni şeylere açık olmakla beraber bir o kadar şüpheci ve eleştirel de olabilirler.Karar almaları uzun sürer ama bir kere de karar verdiler mi hiç birşey onları fikirlerinden caydıramaz.
4-Asker pozisyonu:
Sırtüstü uyku pozisyonu olup uyuyan kişinin kolları iki yanda konumlanır.
Karakter:
Asker pozisyonunda uyuyan insanlar sessiz ve içine kapanık bir kişiliğe sahiptirler.Gerek kendileri gerekse yakınları için yüksek hayat standartları oluşturmaya çalışırlar.
Sağlık:
Bu şekilde sırtüstü uyumak nefes problemlerine ve horlamaya sebep olabilir özellikle de horlamanız yanınızda uyuyan kişilerin berbat bir gece geçirmesine yol açabilir. Yüzüstü yatmanız hem sizin için hem de yanınızda uyuyan insan için daha huzurlu olabilir.
5-Serbest düşüş pozisyonu:
Midenin üzerinde, eller başın üstünde ve yastığın etrafında ,başınız da sağ ya da sol yana dönük yatış pozisyonu.
Karakter:
Serbest uyku pozisyonunu tercih eden insanlar dışadönük ve atılgan olurlar. Her ne kadar küstah gözükseler de aslında kendilerine yöneltilen eleştirileri dikkate alırlar.
Sağlık:
Serbest düşüş pozisyonunda olduğu gibi uyku sırasında alınan diğer yüzükoyun pozisyonlar sindirim için olumlu etki yaparlar.
6-Deniz yıldızı pozisyonu:
Sırtüstü ve kollar başın üstünde uyku pozisyonu.
Karakter:
Deniz yıldızı şeklinde uyuyanlar iyi bir dinleyici olup dolayısıyla da güvenilir arkadaştırlar. Ayrıca başkalarına yardım etmekten hoşanırlar ama ilgi odağı olmak hoşlarına gitmez.
Sağlık:
Asker pozisyonunda uyuyanlar gibi denizyıldızı pozisyonunda uyuyanlar da nefes problemi yaşarlar ve uyku esnasında horlarlar. Bu yatış şekli kişilerin daha az dinlenmiş uyanmalarına sebep olur.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uyku pozisyonu karakter analizi

En Çok Okunan Haberler

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir?

Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir?

Revizyon burun estetiği neden olur? Revizyon rinoplastisi ne demek, tedavisi kimlere yapılır?

Revizyon burun estetiği neden olur? Revizyon rinoplastisi ne demek, tedavisi kimlere yapılır?

Prematüre retinopatisi nedir? Prematüre retinopatisi neden ortaya çıkar, nasıl tedavi edilir?

Prematüre retinopatisi nedir? Prematüre retinopatisi neden ortaya çıkar, nasıl tedavi edilir?

Antibiyotiği doğru kullanmanın püf noktaları nedir? Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olur?

Antibiyotiği doğru kullanmanın püf noktaları nedir? Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olur?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi? Hamilelikte tansiyon neden yükselir, nasıl tedavi edilir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi? Hamilelikte tansiyon neden yükselir, nasıl tedavi edilir?

Ağız kokusunu gidermek için ne yapmalı? İşte ağız kokusu için 10 doğal çözüm

Ağız kokusunu gidermek için ne yapmalı? İşte ağız kokusu için 10 doğal çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.