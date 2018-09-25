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'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 05:53 | Son Güncelleme

Yapılan çalışmalar IQ seviyesinin uyku saatiyle alakalı olduğunu ortaya çıkarıyor. İşte zeki insanların uyuduğu saat aralığı...

'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor

Yapılan araştırmalara göre, zeki insanlar düşük IQ'ya sahip olan insanlara göre geceleri daha aktif oluyorlar.

Huffington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de gençler üzerinde yapılan araştırmalar, zeki insanların, ortalama veya düşük zekaya sahip insanlara göre daha geç uyuduklarını gösteriyor.

Konu üzerine araştırma yapan Londra Ekonomi ve Politika Üniversitesi'nden Psikolog Satoshi Kanazawa'ya göre de uyku ile zeka ilişkisi doğru orantılı durumda.

Ortaya çıkan veriler gösteriyor ki, zeki insanlar için hayat herkes uyuduktan sonra başlıyor.

Araştırma yer alan istatistiklere göre zeka seviyesine göre insanların uyudukları saat aralıkları şöyle:

IQ SEVİYESİ 75'in ALTINDA OLANLAR

Hafta içi: 23:41 —7:20
Hafta sonu: 00:35 —10:09

90 İLE 110 ARASINDA:

Hafta içi: 00:10 —7:32
Hafta sonu: 01:13 —10:14

125 VE ÜZERİ:

Hafta içi: 00:29 —7:52
Hafta sonu: 01:44 —11:07 saatleri arasında uyuyor.

(Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
uyku saati IQ seviyesi zeki insanlar uyku

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