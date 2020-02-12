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  4. Uyku sırasında aldığımız kokular rüyalarımızı etkiler mi?

Uyku sırasında aldığımız kokular rüyalarımızı etkiler mi?

İLGİNÇ HABERLER  | 12.02.2020 10:49 | Son Güncelleme

Gün içindeki koşturmada yorgun düşen insan bedeni ve sinirlerin dinlenme zamanı olan uyku sırasında görülen rüyalar kişileri fazlaca etkileyebiliyor. Bu nedenle rüya anlamlarını araştırmak da kaçınılmaz oluyor. Araştırmacılara göre her rüyanın bir anlamı olduğu gibi rüya görülmemesinin de altında bazı nedenler yatıyor.

Yapılan bazı araştırmalara göre rüyalar uyku sırasında beyinde görülen etkinliklerin bir yan ürünü, kimi araştırmalara göreyse insanların bilinçaltının kişiliklerinin geri planda kalmış yönlerinin kendine çıkış yeri bulduğu özel bir durum. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre ise uyku sırasında koklanan kokular görülen rüyaları etkiliyor.

Kokular da rüyalarımızı etkiliyormuş

Uykunun belirli bir bölümünde çiçek kokuları koklatılan denekler daha pozitif rüyalar görürken, çürük yumurta gibi sülfürik kokular koklatılan deneklerin kabus gördüğü ortaya çıkmış.
Rüyanda yangın alarmı çalarken yanan binadan kaçmaya çalıştığını, ancak sesin giderek artıp tizleştiğini gördüğünde uyanınca çalanın telefon alarmın olduğunu farkettiğin olmuştur.
Harvard Üniversitesi'nden Dr. Barret'in dediğine göre seni uyandırmayacak hafiflikteki okyanus ve doğa sesleri alarm sesinin tersine, huzurlu ve sakin rüyalar görmen konusunda yardımcı olacaktır.
Acılı, bol baharatlı, peynirli veya çok büyük porsiyonlu gibi sindirimi zor gıdalar, kabus görme ve daha kötüsü kabuslarını hatırlama ihtimalini güçlendiriyor. Uyumadan önce bu tip gıdalar yemen, uykunun bölünmesine, rüya gördükten sonra 5 dakika içinde uyanıyor olman ise rüyayı net bir şekilde hatırlamana sebep oluyor.
Dr. Barret'e göre B6'nın biyolojik etkisi bulunmakta. Bakliyatlar, muz, avokado ve çerezler gibi bir çok gıdadan kolayca alınabilen B6 vitamini, amino asitleri net rüya görmemizi sağlayan nörotransmitterlere dönüştürüyor.
Günlük hayatta beyin fonsiyonlarını düzenleyerek sakinleşmenize yardımcı olan antidepresanların en bilinen yan etkilerinden biri kabuslardır. Antidepresan ilaçları kullanan deneklerin REM uykusunda daha hareketli, daha gergin olduğu da gözlenmiş.
Boston Üniversitesi'nden Dr. Namara'nın açıklamasına göre sigarayı bırakan kişilerin rüya görme sıklığı hızla artıyor. Sigarayı bırakanlar ortalama bir yıl boyunca rüyalarında sigara içtiklerini görmeye devam ediyorlar.
Dr. Namara'nın önerisi ise vücuduna bir süre izin vermeniz yönünde. Nikotinden uzak kalınca, zamanla beyin nöronların kendini toparlamaya başlayacak ve rüya görme sıklığın eski düzenini alacak.
Kulağa her ne kadar ilginç gelse de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre medyanın rüyalarımız üzerindeki etkisi sandığımızdan da büyük. Renkli ekranlar hayatımıza girmeden önce rüyalarını grinin tonlarında gören insanların sayısı baya fazla. Özellikle rüyaları hatırlamaya başladığımız 3-10 yaş arasında televizyonda ne gördüğümüz kadar ne renkte gördüğümüz de önemliymiş.
Yatağa aç girmek kan şekerini düşüreceği için derin bir uyku çekebilme ihtimaliniz azalıyor. Bu da başrolünde dumanları tüten bir dilim pizza ya da bol soslu bir hamburgerin yer aldığı rüyalarını daha net hatırlayabilmenize yol açıyor. Dr.Ware'in açıklamalarına göre anoreksik hastaların hemen hemen hepsi rüyalarında yemek görüyorlar.
Annenin geceleri korku filmi izlemene kızmasının belki de bir sebebi vardır. Dr. Barret'in dediğine göre, yatağa girmeden önce yaptığınız son şey rüyalarınızı etkiliyor. İster izlediğiniz film, ister okuduğunuz kitap, ister eşinizle yaptığınız konuşma… Eğer gergin filmlerden sonra kabus görmekten şikayetçiyseniz, uyumadan önce bir süre tatil fotoğraflarına bakmayı ya da huzurlu müzikler dinlemeyi deneyebilirsiniz.
Yatağınızdan kalktınız, bebeğiniz beşiğinde değil ya da karnınız düzleşmiş... Evet,tipik bir hamile ya da yeni doğum yapmış anne belirtisi olan kabuslardan gördünüz. Heyecan, uykusuzluk ve hormon iniş çıkışlarının da etkisiyle net rüyalar görmeye başlamak her annenin başına geliyor. Bu, aslında vücudunun sizi büyük değişikliğe hazırlama yöntemi.
Çok sık müstehcen rüyalar görüyorsanız, sebebi yüzükoyun yatıyor olman olabilir. 670 deneğin katılımıyla yapılan testte karın üstü yatan deneklerin diğer pozisyonlara kıyasla erotik rüyalar görmeye daha meyilli olduğu görüldü. Bunun sebebi ise yüzüstü pozisyonda nefes alış düzenimizin değişmesiyle ilişkilendiriliyor.
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Rüya rüya anlamları

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