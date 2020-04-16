Uyku uzmanı açıklıyor: Karantinadayken sabahları uyanmak neden zor?

Evlerimizde karantinadayken yeterince uyuduğumuz için iyice dinlenmiş gibi hissetmemiz gerekirken, bazılarımız hala yeterince uykusunu alamadığını ve yorgun olduğunu hissediyor. Neyse ki bu yorgunluğun Uyku Uzmanı James Wilson’a göre iyi bir açıklaması var. İnsanların daha iyi uyuması için çalışan Uyku Davranışı ve Çevre Uzmanı James, konuyla ilgili şunları söyledi;

Bazı insanlar, sabah kalkmakta zorlandıklarını ve gün içinde daha yorgun hissettiklerini anlatıyor. Bunun birkaç sebebi olabilir. İlk sebep, koronavirüs salgınının yarattığı stres ve kaygı uykunuzun kalitesini etkiliyor olabilir. Bu süreçte normalden fazla alkol kullanıyor olabilirsiniz. Alkol kullandığınız zaman uykunuzun kalitesi fazlasıyla düşüyor.

Yorgun hissettiren, uykunuzu etkileyen bir diğer sebep de günlük hayattaki kadar egzersiz yapmıyor oluşunuz olabilir. Ya da günlük hayatınızdaki kadar güneş ışığı almıyor olabilirsiniz. Eğer yürüyor, koşuyor veya bisiklete biniyorsanız bunu sabah saatlerinde yapın. Daha fazla güneş ışığı almak sizi daha dinç hissettirir.



