Uykuda Aşırı Terleme Neyin Habercisi? Terlemenin Ne Kadarı Normal?

Gece terlemesi, çeşitli problemlere bağlı olarak ortaya çıkan bir belirtidir. Terlemeyi önlemek için bitkisel yöntemlerin varlığı söz konusu olsa da ilk seçeneğin hekim yardımı olduğunun farkında olmak büyük önem taşır. Zira gece terlemesinin nedeni altta yatan ciddi bir hastalık olabilir. Gece terlemesinin, muayene neticesinde bir hastalıktan kaynaklanmadığı anlaşıldıktan sonra bitkisel çözüm yollarına başvurmak daha sağlıklıdır. Hormonal bozukluklar, kan kanseri ya da ilaç kullanımına bağlı bir semptom olarak ortaya çıkması mümkün olan gece terlemesinin üzerinde ciddiyetle durulması gerekir. Gece Terlemesi Neden Olur? Herkes zaman zaman gece terlemesinden şikayetçi olsa da genellikle bu sorun endişe edici bir nitelik taşımaz. Zira insan bedeninin normal işlevleri arasında terleme de bulunur. Terlemenin gece saatlerine denk gelmesi ya da uyku sırasında gerçekleşmesi; ortam sıcaklığı, gün içerisinde yürütülen yoğun aktivitelerin dışa yansıması ya da stresli bir rüya gibi çok sayıda faktörden kaynaklanabilir. Bu nedenle gece aşırı terleme nadiren görülüyorsa anormal bir durum olarak görülmez.

Sağlıklı bir bünye için günlük 600-1000 ml düzeyinde terleme normal bir durum olarak kabul edilir. Sıvı kaybı olarak da adlandırılan terleme, geceleri uyku sırasında sık bir şekilde meydana geliyorsa, bu durumun ciddiye alınıp kaynağının tespit edilmesi gerekir. Bununla birlikte uyku esnasında aşırı terleme sorununun bir hastalığın belirtisi olarak şüphe konusu olması için yatak örtüsünün ter etkisiyle belirgin bir şekilde ıslanmış olması ve süreklilik arz etmesi gerekiyor. Uykudan terleyerek kalkan kişilerin ifadelerine göre terlemeye vücut ateşi, üşüme ve titreme gibi durumların da eşlik ettiği ortaya çıkıyor. Uykuda yoğun terlemenin süreklilik arz etmesi ya da üşüme ve titreme gibi belirtilerle ortaya çıkması durumunda uzman bir hekimin muayenesinden geçmek bir zorunluluk haline geliyor. Farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ve sık tekrar eden gece terlemesi, genel olarak aşağıdaki hastalıkların ya da durumların bir belirtisi olabilir. 1. Menopoz Menopoz dönemine giren kadınların çoğu beden sıcaklığında ani artış ve buna bağlı gelişen gece terlemesinden şikayetçi oluyor. Gece terlemesine titremenin de eşlik ettiği bu tablo menopoz döneminin başlangıç evresinde ortaya çıkıyor. Östrojen hormonunun seviyesinin düşmesine bağlı olarak gelişen gece terlemesi aşırı bir şekilde ortaya çıkıyorsa bu aşamada beslenme konusunda bazı yiyeceklerin tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Kafein ve baharatlı yiyeceklerden menopoz döneminde uzak durulması gece terlemesinin sıklığında ve seviyesinde olumlu gelişmeler sağlıyor. Sıcak içeceklerden uzak durmak ya da bu içecekleri ılık bir şekilde içmek de gece terlemelerini azaltıyor. Bununla birlikte menopoz dönemindeki kadınların stresten de elden geldiğince uzak durmaları gerekiyor. Çünkü stres, normal koşullarda gece terlemesine yol açan bir faktör olduğu gibi menopoz dönemine giren kadınlarda da terlemeyi artıran bir etki gösteriyor.

Menopoz dönemiyle ilgili detaylı bilgi için: Menopoz: Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi 2. Hormonal bozukluklar Hormonal bozukluklar farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bu sağlık sorunu da geceleri aşırı terlemesine yol açıyor ve boyun ense terlemesi gibi rahatsızlıklara neden oluyor. Böbrek üstü bezlerinin üzerinde ortaya çıkan bir tümör nöroepinefrin ve epinefrin üretimine neden olur. Bu hormonlar kan basıncını ve kalp atışlarını düzenliyor. Bunların çalışma düzeninde meydana gelebilecek herhangi bir aksama kan basınında ve kalp atışlarında yükselmeye yol açtığı için aşırı terleme sorununa neden oluyor. Ayrıca tiroit bezinin gereğinden fazla çalışması nedeniyle kan içerisine gereğinden fazla tiroit hormonu salgılanmasına yol açıyor. Hipertiroidi olarak adlandırılan bu rahatsızlık gece boyunca terlemeye yol açıyor. Aşırı hormon üretimine neden olan Karsinoid sendromu da gece terlemesi nedenleri arasında yer alıyor. 3. İlaç kullanımı Kan basıncının düşmesine neden olan ilaçlar, bazı antidepresanlar ve alkol de uykuda terlemeye yol açıyor. Günün geç saatlerinde alınan ateş düşürücü ilaçlar gece uyku sırasında terlemeyi de beraberinde getirebiliyor. Gece terlemesinin ilaç kullanımına bağlı olup olmadığını anlamak için, kullanılan ilaçların prospektüsünde yer alan yan etkiler kısmındaki açıklamalara göz atılabilir.

4. Kan değerlerinde düşüş Hipoglisemi olarak adlandırılan ve halk arasında kan şekeri düşüklüğü olarak bilinen rahatsızlık da gece uykusu esnasında aşırı terlemeye neden oluyor. Aşırı terleme sıklığı gece uykusuna denk geliyorsa hipoglisemi faktörünü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zira hipoglisemi uyku sırasında kabus görme ve sık sık uyanmaya yol açtığı gibi uykuda baş terlemesi de görülebiliyor. Hipoglisemi hastalığıyla alakalı detaylı bilgi için: Hipoglisemi: Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi 5. Yoğun Stres Stres modern toplumda günlük yaşamın neredeyse her anında ortaya çıkabiliyor. İş hayatı içerisindeki yoğun tempo, kişiler arası gerilimli ilişkiler, sınavlar, geleceğe dönük kaygılar vb. durumlar strese yol açıyor. Stres ise yoğun bir şekilde terlemeye neden olarak kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Strese bağlı yoğun terleme anlık olarak ortaya çıktığı gibi ertelenmiş etkiyle de kendini gösterebiliyor. Strese uzun süre maruz kalınması durumunda belirtiler ilerleyen zamanda da ortaya çıkabiliyor. Örneğin; birikmiş stres rüyalara yansıyarak gece uyku sırasında terlemeye yol açabiliyor. Bu nedenle stres kontrolünün sağlanması, strese bağlı gece terlemelerini önlemede oldukça etkili rol oynuyor.

6. Kanser Uykuda aşırı terleme sorununa yol açan nedenler arasında kanser hastalığı da bulunuyor. Özellikle kan kanserinin belirtileri arasında aşırı terleme ve gece uyku sırasında terlemenin olması bu rahatsızlığı önemsemenin gerekliliğini ortaya koyuyor. Hekimler, terleme probleminin sık sık ya da uzun süreli yaşanması durumunda mutlaka muayene ve tetkiklerin yapılması için bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyorlar. Kanserin sistemik belirtileri arasında yer alan gece terlemeleri ile herhangi bir hastalığa bağlı olmayan gece terlemesini birbirinden ayırmanın tek yolunun etkili bir uzman hekim muayenesinden geçtiğini ifade ediyorlar. Gece Terlemesine Doğal Çözümler Uyku sırasında aşırı terleme sorunu, bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa terlemeyi önlemenin tek yolu uzman bir hekimden yardım almaktır. Bu nedenle bu rahatsızlıktan muzdarip olan kişilerin problemlerini bitkisel çözümlerle geçiştirmeye çalışmadan gerekli muayene için bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önem taşıyor. Muayene neticesinde gece terlemesinin altında yatan herhangi bir hastalığın varlığı kanıtlanamazsa hekimin tavsiyelerine uyarak sorunu çözüme kavuşturmak gerekiyor. Bununla birlikte hastalıklardan kaynaklanmayan gece terlemesi için bitkisel tedavilerden de yararlanılabilir. Fazla efor sarf etmeyi gerektiren çalışmalar, yüksek ortam sıcaklığı, öfke ve heyecan gibi aşırı duygular yoğun terlemeye yol açabiliyor. Bu sebeplere bağlı aşırı gece terlemeleri normal terleme olarak değerlendiriliyor.

1. Elma sirkesi Elma sirkesi erkeklerde gece terlemesi sorununa çözüm bulmak için ideal bitkisel yöntemler arasında yer alıyor. Gece yoğun terlemeye maruz kalan bölgeleri güzelce temizledikten sonra bu kısımlara bir pamuk yardımıyla elma sirkesi uygulamak gece terlemesini önlemede etkili oluyor. Sabah uykudan kalktıktan sonra elma sirkesinin uygulandığı bölgeleri duş aldıktan sonra talk pudrası ile ovmak gerekiyor. Elma sirkesinin farklı kullanım şekillerinden biri ise bir bardak su içerisine iki çay kaşığı elma sirkesi ve bal ekleyerek aşırı terleyen bölgelere günde bir defa uygulamak. 2. Hamur kabartma tozu Gece terlemesi için uygulanan doğal yöntemlerden biri de bir çay kaşığı kabartma tozunu yeterli miktarda suyla ve bir miktar uçucu kokusu olan yağla karıştırmak. Bu karışımı yoğun olarak terleyen bölgelere birkaç gün uygulamak gece terlemeleri için faydalı oluyor. 3. Ada çayı ve siyah çay Ter bezlerini daraltan bir etkiye sahip olan ada çayı aşırı terleme sorunlarına çözüm olabilecek bitkiler arasında yer alıyor. İki su bardağı su içerisine bir tutam ada çayı eklenerek kaynatılıyor. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakılan karışım, aşırı terleyen bölgelerin temizliği yapıldıktan sonra bu bölgelere birkaç gün boyunca uygulanıyor. Siyah çay da sabah kalktığında terleme sorunuyla karşılaşanlar için terleme azaltıcı etkisiyle dikkat çekiyor. İçeriğindeki asitler terlemeyi önlemede oldukça başarılı bir etki gösteriyor. Üç su bardağı sıcak su içerisine iki poşet siyah çay eklenerek 10 dakika kadar demlenmeye bırakıldıktan sonra terleyen bölgeler 20 dakika boyunca bu çayla ovalanıyor. Bu işlemin birkaç hafta uygulanması ve günde 1 bardak siyah çay içmek gece terlemesinin azalmasında yardımcı olabilir.