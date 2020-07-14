Uykuda kurt saatine dikkat! Eğer bu saatler arasında uyanıyorsanız siz de...

Deliksiz uyku büyük nimet. Öyle herkesin kolay kolay ulaşabildiği bir şey değil. Çünkü uykuyu bölen birçok etmen var ve çoğu kişi bu sebeplerden birçok geceyi yarım yamalak bir uykuyla geçirmek zorunda kalıyor. Sesler, konforsuz yataklar, dolunaylar, retrolar... Hepsi uykuyu kalitesizleştiren etmenlerin en bilinenleri. Bir de birçok kişi tarafından tecrübe edilmesine rağmen adı bilinmeyen gizemli bir uyku problemi var: Kurt saati.

UYKUDA KURT SAATİ NEDİR?

Geceleri düzenli olarak 3 ile 5 arasında uyanıyor ve sonrasında uykuya dalmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Merak etmeyin. Yalnız değilsiniz! Birçok kişinin bu saat aralığında uyanıp aynı zorlukları çekmesi aslında tesadüf değil. Sizi uykunun en derin ve güzel yerinde uyandırarak ertesi günün enerjisini sömüren şey: Kurt saati.

İnsan vücudu güneşin hareketlerinden etkilenir. Yani aslında vücudumuz güneşin batışıyla uykuya hazırlanır ve güneşin doğuşuyla da uyanmaya programlıdır. Ama tabii modern çağ aydınlanma ve yaşam konusunda güneşe bağlı olmadığı için bizler uyku saatlerimizi istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Ama vücudumuz atalarından gelen eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyor.