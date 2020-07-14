Uykuda kurt saatine dikkat! Eğer bu saatler arasında uyanıyorsanız siz de...

Deliksiz uyku büyük nimet. Öyle herkesin kolay kolay ulaşabildiği bir şey değil. Çünkü uykuyu bölen birçok etmen var ve çoğu kişi bu sebeplerden birçok geceyi yarım yamalak bir uykuyla geçirmek zorunda kalıyor. Sesler, konforsuz yataklar, dolunaylar, retrolar... Hepsi uykuyu kalitesizleştiren etmenlerin en bilinenleri. Bir de birçok kişi tarafından tecrübe edilmesine rağmen adı bilinmeyen gizemli bir uyku problemi var: Kurt saati.
Geceleri düzenli olarak 3 ile 5 arasında uyanıyor ve sonrasında uykuya dalmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Merak etmeyin. Yalnız değilsiniz! Birçok kişinin bu saat aralığında uyanıp aynı zorlukları çekmesi aslında tesadüf değil. Sizi uykunun en derin ve güzel yerinde uyandırarak ertesi günün enerjisini sömüren şey: Kurt saati.
İnsan vücudu güneşin hareketlerinden etkilenir. Yani aslında vücudumuz güneşin batışıyla uykuya hazırlanır ve güneşin doğuşuyla da uyanmaya programlıdır. Ama tabii modern çağ aydınlanma ve yaşam konusunda güneşe bağlı olmadığı için bizler uyku saatlerimizi istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Ama vücudumuz atalarından gelen eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyor.
Metabolizma uykunun en derin olduğu 3 ile 5 saatleri arasında en düşük çalışma seviyesine ulaşıyor. Yani vücut sıcaklığı ve kalp atışı çok düşüyor. Elbette bu yaşam fonksiyonlarının sona ermesi anlamına gelmiyor. Bu bedenin en verimli dinlenme tecrübesine ulaşmak için yaptığı bir değişiklik. Fakat bazı kişiler, metabolizmada yaşanan bu yavaşlama yüzünden, bilinçsizce endişeye kapılıyor ve uyanıyor. Yaşanan bu stres de yeniden uykuya dalmayı zorlaştırıyor. İşte bu süreç de kurt saati olarak tanımlanıyor.
Kurt saati en çok gün içerisinde stres birikmesi yaşamış kişilerde ya da kronik anksiyete problemi olanlar tarafından tecrübe ediliyor.
Birçok kişi yaşadığı uyku probleminin kaynağının farkında bile değildir. Yani siz de söylediğimiz gibi 3-5 arasında uyanıyor fakat durumu klasik bir uyku bölünmesiyle karıştırıyor olabilirsiniz. Bundan emin olmak için uykunuzun bölündüğü günleri takip ederek not alabilirsiniz. Eğer düzenli olarak aynı saatlerde uyanıyorsanız durumdan kurtulmak için kolları sıvayabilirsiniz.
Kurt saatinde uyandığınızda yapacağınız ilk şey kendinizi rahatlatmak olsun. Yaşadığınız endişeden ne kadar çabuk kurtulursanız o kadar hızlı uykuya dalarsınız.
Gece yatmadan önce sizi sakinleştirecek aktiviteler yapmak rahat uyumanızı sağlar. Yatakta nefes egzersizleri yapabilir veya uyku öncesinde esneme hareketleriyle vücudunuzu rahatlatabilirsiniz.
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