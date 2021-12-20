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  4. Uykudaki karısını tüfekle öldürüp, başından ayrılmadan bekledi! Nedeni sorulunca...

Uykudaki karısını tüfekle öldürüp, başından ayrılmadan bekledi! Nedeni sorulunca...

20.12.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da uyuyan eşini başından tüfekle vuran 81 yaşındaki Ali Kemal U., işlediği cinayetin ardından kızını arayarak "Anneni öldürdüm" diye haber verdi. Babasının telefonu üzerine kızının polis ekiplerine haber vermesiyle eve giden görevliler Gülser U.'nun hayatını kaybettiğini gördü. 77 yaşındaki kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olay yerinden ayrılmayan Ali Kemal U., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Uykudaki karısını tüfekle öldürüp, başından ayrılmadan bekledi! Nedeni sorulunca...

Olay, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.

"ANNENİ ÖLDÜRDÜM"

Gülser U. burada hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı.

"NEDEN YAPTIN" SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.

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CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP MORGU'NA KALDIRILDI

Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

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İHA

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