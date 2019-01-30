"Uykudan önce ağır roman okumayın"

Nöroloji Uzmanı Dr. Aka Uluğ Trakyalı, zinde bir gün geçirmek ve huzurla uyanmak için yatma vaktine yakın sürükleyici ve ağır romanlardan kaçınılması önerisinde bulundu. Dr. Trakyalı, uykuya dalmadan önce yapılması gerekenler kadar kaçınılması gerekenleri de sıraladı.

Gün içinde iyi dinlenmiş hissetmeyi sağlamaya yetecek kadar uyumak gerektiğinin altını çizen Nöroloji Uzmanı Dr. Aka Uluğ Trakyalı, her sabah ayni saatte kalkmak gerektiğini ifade etti. Dr. Trakyalı, bu alışkanlığınızı tatillerde ve hafta sonlarında da sürdürülmesi gerektiğini kaydederek, "Öğle yemeğinden sonra kafein almayın. Yatma vaktinden 6 saat öncesinde alkolden uzak durun. Her gece yatağa gitmeden önce sizin rahatlamanızı sağlayacak meşguliyetlere başlayın. Ilık banyo, hafif atıştırma veya birkaç dakika kitap okunabilir. Yatak odanızı sessiz, karanlık ve hafif soğuk duruma getirin" dedi.

"Eğer 20 dakika sonra halen uykuya dalmadıysanız yataktan çıkın" diyen Dr. Trakyalı, "Sizin rahatlamanızı sağlayacak başka bir şeyler bulun. Eğer mümkünse başka bir odaya geçin. Yatak odanız uyumak için gittiğiniz yer olmalı. Canınız sıkıldığında gittiğiniz bir yer olmamalı. Tekrar uykulu hissettiğinizde yatağa geri dönün. Yatma vakti öncesinde sigara içmeyin. Yatağa aç girmeyin. Yatma vaktine yakın saatlerde ağır yemekler tüketmeyin. Yatma vaktinden önce altı saat içerisinde ağır egzersizlerden kaçının" şeklinde konuştu.