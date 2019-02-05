"Uykudan Önce Masallar" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ressam Gülcan Şenyuvalı'nın 5. kişisel sergisi "Uykudan Önce Masallar" sanatseverlerle buluştu.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan sanatçının 26 eserinin yer aldığı sergi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde açıldı.

Bugüne kadar bienal, çalıştay, sempozyum ve karma sergilere katılan Şenyuvalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten 2018'e kadar ürettiği eserlerinin bu sergide yer aldığını söyledi.

Şenyuvalı, sergide kız çocuğu, kadın olmak ve aile imgelerinin sorgulamasını içeren çalışmaların yer aldığını belirterek, "İlk kişisel sergim olan 'Kırılgan' da biblo serisine ağırlık vermiştim. Şimdi onlarla ilgili birtakım kadın imgelerinin yer aldığı bir kompozisyon var bu sergide." dedi.

Kardeşlerinden birinin terzi olduğunu aktaran Şenyuvalı, şunları kaydetti:

"Onun malzemeleri de bana çok ilham kaynağı oluyor. O yüzden kolajlarımda ona da çokça yer veriyorum ama nakışa dönüşmesini de istemiyorum. O yüzden gerektiği kısımlarda kullanıyorum. İşlerimin çoğunda bir kaygım olur. Toplumsal sorunlardan ister istemez etkileniyorsunuz, dışında kalmak isteseniz de kalamıyorsunuz. Bu da üretimlerime yansıyor."

Sergide, tuval üzerine akrilik, yağlı boya, kara kalem ve dikiş uygulamalarının olduğu eserler bulunuyor.

"Uykudan Önce Masallar" sergisi, 22 Şubat'a kadar açık kalacak.

