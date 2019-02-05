HABER

"Uykudan Önce Masallar" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

Sanatçının tuval üzerine akrilik, yağlı boya, kara kalem ve dikiş uygulamalarından oluşan 26 eserinin yer aldığı sergi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde açıldı

İSTANBUL (AA) - Ressam Gülcan Şenyuvalı'nın 5. kişisel sergisi "Uykudan Önce Masallar" sanatseverlerle buluştu.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan sanatçının 26 eserinin yer aldığı sergi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde açıldı.

Bugüne kadar bienal, çalıştay, sempozyum ve karma sergilere katılan Şenyuvalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten 2018'e kadar ürettiği eserlerinin bu sergide yer aldığını söyledi.

Şenyuvalı, sergide kız çocuğu, kadın olmak ve aile imgelerinin sorgulamasını içeren çalışmaların yer aldığını belirterek, "İlk kişisel sergim olan 'Kırılgan' da biblo serisine ağırlık vermiştim. Şimdi onlarla ilgili birtakım kadın imgelerinin yer aldığı bir kompozisyon var bu sergide." dedi.

Kardeşlerinden birinin terzi olduğunu aktaran Şenyuvalı, şunları kaydetti:

"Onun malzemeleri de bana çok ilham kaynağı oluyor. O yüzden kolajlarımda ona da çokça yer veriyorum ama nakışa dönüşmesini de istemiyorum. O yüzden gerektiği kısımlarda kullanıyorum. İşlerimin çoğunda bir kaygım olur. Toplumsal sorunlardan ister istemez etkileniyorsunuz, dışında kalmak isteseniz de kalamıyorsunuz. Bu da üretimlerime yansıyor."

Sergide, tuval üzerine akrilik, yağlı boya, kara kalem ve dikiş uygulamalarının olduğu eserler bulunuyor.

"Uykudan Önce Masallar" sergisi, 22 Şubat'a kadar açık kalacak.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Öldürülen kocasının yerine şirketin başına geçti, rekor satış yaptıÖldürülen kocasının yerine şirketin başına geçti, rekor satış yaptı
Şifreniz sizi korurken siz de şifrelerinizi koruyunŞifreniz sizi korurken siz de şifrelerinizi koruyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Uykudan Önce Masallar" Gülcan Şenyuvalı Tünel Sanat Galerisi

En Çok Okunan Haberler

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Adana'da hareketli saatler! Sivil polis pastanede yakaladı, ortalık birden karıştı

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Antalya için tam fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Terörden arananlar listesi güncellendi! Listeye 74 FETÖ üyesi eklendi

Terörden arananlar listesi güncellendi! 74 isim listeye eklendi

Diyarbakır'da bin 200 yıllık altın işlemeli İncil ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi! Tam bin 200 yıllık

Bafa Gölü'nde görsel şölen! Buraya giden gün batmadan geri dönmüyor

Buraya giden gün batmadan geri dönmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.