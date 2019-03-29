Uykudan uyandığında kameradan iş yerinin yandığını görünce itfaiyeyi aradı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi (BEGOS) Bölgesinde bir tekstil firmasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, BEGOS Bölgesindeki tekstil firması sahibi Ekrem Kaya uykusundan uyandığı sırada güvenlik kamerasından iş yerinin yandığını görüp durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinden yükselen alevlere müdahale etti.

Kaya da olay yerine gelerek itfaiye ekiplerine yardım etti. Hafif şekilde dumandan etkilenen Kaya'ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Hasara yol açan yangın, yaklaşık yarım süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

