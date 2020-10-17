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Uykudayken füzeyle vuruldular: Ermenistan sivillerden intikam alıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2020 08:11 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2'nci kanlı saldırıya maruz kaldı. Dehşeti yaşayan Gence sakinleri biri, "Ermenistan sivillerden intikam alıyor" dedi.

Uykudayken füzeyle vuruldular: Ermenistan sivillerden intikam alıyor

Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in verdiği bilgilere göre, sivilleri uykudayken hedef alan füze, Ermenistan topraklarından ateşlendi.

Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik 2'nci kanlı saldırısını yine "Elbrus" veya "Scud" diye adlandırılan orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirdiğini belirtti.

Ermenistan'ın 2'nci defa Elbrus füzesiyle saldırısına maruz kalan Gence kenti, Ermenistan ve Azerbaycan cephe hattında yer almıyor.
Elbrus füzesi, 700 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesi bulunan ve menzili 300 kilometre olan yıkıcı gücü yüksek bir silah.

Ermenistan sınırlarına yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Gence, 500 bin nüfusa sahip ve Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti.

Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına doğru fırlatılan balistik füze, yerel saatle gece 01.00 sularında Gence kentinin Cevathan Mahallesi'ndeki Hüsü Haciyev Sokağı'nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti.

Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Saldırı sonucu sokaktaki tüm evlerde büyük tahribat oluştu.

Evlerin enkazındaki çocuklara ait anıların bulunduğu albümler, ayakkabılar, oyuncaklar, kına tepsisi ve elbise gardıropları saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi.

"GENCE'Yİ BİR DAHA VURMAZLAR DİYE DÜŞÜNDÜK"

Saldırıya maruz kalan Gence sakinlerine göre, Ermenistan ordusu, kentleri hedef alarak halkı korku ve paniğe sevk ederek kaos ortamı oluşturmayı hedefliyor.

AA muhabirine konuşan olay bölgesindeki sakinler, "(11 Ekim saldırısı) İlk saldırı olunca 'Tamam' dedik. Bunlar intikamını aldı, Gence'yi bir daha vurmazlar diye düşündük ancak yanıldık." dedi.

Gence'nin neden en kanlı saldırılar için hedef alındığı sorusuna ise bölge sakinleri, "Korku salıp kaos çıkarmak istiyorlar. Kenti terk edeceğimizi düşünüyorlar ancak bu, asla olmayacak." yanıtını verdi.

Gence sakinlerine göre Ermenistan, savaş cephesindeki yenilgilerinin intikamını alabilmek için kolay hedef olarak kendi topraklarından kente saldırılar düzenliyor.

"SALDIRI SONRASI İLK 5 DAKİKA HİÇ SES GELMEDİ"

Saldırının tam olarak yaşandığı kent merkezindeki Cevathan Mahallesi'nde bulunan Hüsü Haciyev Sokağı'nda oturan İlham Ebilov, "Saat 01.00 gibi patlama sesi geldi. Evler başımıza çöktü. Saldırı sonrası ilk 5 dakika hiç ses gelmedi" dedi.

Neden hiç ses duyulmadığına değinen Ebilov, "Herkes o saatte uykudaydı. Tam uykudayken terör saldırısına yakalandık. Bir müddet sonra bağırış, feryat ve haykırış sesleri geldi. Ben de şoktaydım. Evlerin çökmesi nedeniyle her taraf tozdu." dedi.

"KIZIM ANNEYE SES VER"

14 yaşındaki kızı Leman Rahimova enkaz altında kalan, gözü yaşlı şekilde evladından gelecek müjdeli haberi feryatlar içinde bekleyen Vefen Rahimova, "Kızım annene lütfen ses ver. Allah'ım balamı (yavrumu) bana bağışla." diye haykırdı.

Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışan Rahimova, "Leman ile birlikte uyuduk. O uyanamadı, enkaz altında." dedi.

"ORDUMUZ İLERLEDİKÇE BİZDEN İNTİKAM ALIYORLAR"

Gence'ye ilk saldırının düzenlendiği 11 Ekim'den bu yana Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 17 köyü işgalden kurtardı.

Genceli vatandaşlara göre Ermenistan, Azerbaycan'ın bu ilerleyişine karşı sivillerden intikam alıyor.

Saldırıda evi büyük hasar gören ve hafif yaralanan Kamil Abbasov, "Ordumuzu, askerlerimizi hedef alacak güçleri ve kabiliyetleri yok. Bunun yerine kolay hedef olan sivilleri vuruyorlar." şeklinde konuştu.

Abbasov, "Ermenistan sivillerden intikam alıyor." dedi.

(AA)

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