Uykularınız haram olmasın! Mışıl mışıl uyumanızı sağlayan 10 besin

Kaliteli bir uyku için beslenmenin rolü oldukça büyüktür. Kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve selenyum içeren besinler sağlıklı bir uykunun temellerini atmanızı sağlar. Şimdi uyku kalitesini artıracak 10 besinden bahsedeceğiz, ancak bu besinleri uyumadan hemen önce değil uykudan yaklaşık 3 saat önce tüketmelisiniz. Aksi halde uyuyayım derken bu sefer mide sorunlarınız sizi sabaha kadar ayık tutacaktır.

HIZLI BİR ŞEKİLDE UYKUYA GEÇMENİZİ SAĞLAYAN YÖNTEMLER

Öncelikle yemek yemeyi yaklaşık 2-3 saat önce bırakmalısınız. Böylelikle uyku saatlerinde hazımsızlık yaşamayacaksınız. Aynı zamanda uyumadan birkaç saat önce kafeinli içecekleri tüketmeyi bırakmalısınız. Bunun yerine passiflora ya da papatya çayı içmeniz tavsiye edilir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRAN BESİNLER NELERDİR?

Triptofan amino asidinden zengin olan besinler uyku kalitesini yükseltmek için son derece etkilidir. Triptofan seratonin hormonu üretimini artırıyor, seratonin de melatonin üretimini destekliyor. Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için uykudan birkaç saat önce tüketmeniz gereken yiyecekler ise şöyle;

Süt ve süt ürünleri

Muz

Badem

Hindistan cevizi suyu

Papatya çayı

Yoğurt

Keten tohumu

Balık

Yulaf

Kefir



