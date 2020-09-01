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Uykularınız haram olmasın! Mışıl mışıl uyumanızı sağlayan 10 besin

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kaliteli bir uyku sağlıklı yaşam için vazgeçilmezdir ve herkes için gereklidir. Gün içinde sürekli yorgun oluyorsanız mutlaka gece uykularınızı gözden geçirmelisiniz. Uyku kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri beslenmedir. Bazı besinler var ki sizi bebek gibi, mışıl mışıl uyutmaya yardımcı olur.

Uykularınız haram olmasın! Mışıl mışıl uyumanızı sağlayan 10 besin

Kaliteli bir uyku için beslenmenin rolü oldukça büyüktür. Kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve selenyum içeren besinler sağlıklı bir uykunun temellerini atmanızı sağlar. Şimdi uyku kalitesini artıracak 10 besinden bahsedeceğiz, ancak bu besinleri uyumadan hemen önce değil uykudan yaklaşık 3 saat önce tüketmelisiniz. Aksi halde uyuyayım derken bu sefer mide sorunlarınız sizi sabaha kadar ayık tutacaktır.

HIZLI BİR ŞEKİLDE UYKUYA GEÇMENİZİ SAĞLAYAN YÖNTEMLER

Öncelikle yemek yemeyi yaklaşık 2-3 saat önce bırakmalısınız. Böylelikle uyku saatlerinde hazımsızlık yaşamayacaksınız. Aynı zamanda uyumadan birkaç saat önce kafeinli içecekleri tüketmeyi bırakmalısınız. Bunun yerine passiflora ya da papatya çayı içmeniz tavsiye edilir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRAN BESİNLER NELERDİR?

Triptofan amino asidinden zengin olan besinler uyku kalitesini yükseltmek için son derece etkilidir. Triptofan seratonin hormonu üretimini artırıyor, seratonin de melatonin üretimini destekliyor. Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için uykudan birkaç saat önce tüketmeniz gereken yiyecekler ise şöyle;

Süt ve süt ürünleri
Muz
Badem
Hindistan cevizi suyu
Papatya çayı
Yoğurt
Keten tohumu
Balık
Yulaf
Kefir

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