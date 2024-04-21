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  4. Uykusunda boğazını kesti! 14 yaşındaki kız çocuğu, baba katili oldu

Uykusunda boğazını kesti! 14 yaşındaki kız çocuğu, baba katili oldu

21.04.2024 13:45
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Korkunç olay Gaziantep'te meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olduğu iddia edilen babasını uykudayken boğazını keserek öldürdü.

Uykusunda boğazını kesti! 14 yaşındaki kız çocuğu, baba katili oldu

Korkunç olay, sabah saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S. Y. uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.

BABASININ BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın ardından S.Y., sabah erken saatlerde uyuyan babası İbrahim Y.'nin boğazını bıçakla kesti. Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Y.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından götürüldüğü adli tıp morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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