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  4. 'Uykusunda öldü' denilmişti... Kan donduran olay! Gerçek bambaşka çıktı

'Uykusunda öldü' denilmişti... Kan donduran olay! Gerçek bambaşka çıktı

26.12.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da korkunç bir olay meydana geldi. 'Uykusunda öldü' denilen 19 yaşındaki İclal'in, babası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının 2 yıl önce evlendiği ve eşiyle sorun yaşaması üzerine ailesinin evine geldiği öğrenildi. Katil zanlısı baba ile aile fertlerinden 3 kişi gözaltına alındı.

'Uykusunda öldü' denilmişti... Kan donduran olay! Gerçek bambaşka çıktı

Diyarbakır'da 'uykusunda öldü' denilerek ihbarda bulunulan 19 yaşındaki İclal Şimşek için eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kızın boynunda izler bulunması üzerine gözaltına alınan aile üyeleri, cinayeti itiraf etti. İki yıl önce evlenip, ailesinin yanına dönen İclal'in uyurken, babası Kadri K. (44) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi.

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BOYNUNDAKİ İZLER CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek'in boynunda izler tespit etti. Şimşek'in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerin ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.'nin işlediği tespit edildi.

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EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi. (DHA)

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cinayet Diyarbakır

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