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Uykusuz kaldığı için öldürmüş

09.03.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nde dernek lokalinde çay içen genci kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren şahıs, "Uykusuz kaldığım için sinirliydim, o yüzden onu öldürdüm" dedi.Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde, İzmit Bekirdere’de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi.

Kocaeli’nde dernek lokalinde çay içen genci kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren şahıs, "Uykusuz kaldığım için sinirliydim, o yüzden onu öldürdüm" dedi.
Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde, İzmit Bekirdere’de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit’te bir dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içerek namaz saatini bekleyen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir Onay tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Onay ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Onay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bana büyü yapıldı"
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Kasten öldürme’ suçundan açılan davada Kadir Onay’ın Kocaeli yargılanmasına devam edildi. Avukatların hazır bulunduğu davaya sanık Kadir Onay ise SEGBİS ile bağlandı. Davada mahkeme heyetinin "Neden yaptın" sorusunu cevaplayan Kadir Onay, "Kulağımın ve başımın içinde sesler vardı. Bana büyü yapıldı. Volkan sürekli beni kızdırırdı. ’Neden çalışmıyorsunuz’ deyip küfürler ederdi. Ama olay günü öyle bir hakarette bulunmadı. Ben 5-6 gündür uykusuz kaldım ve sinirliydim. O yüzden onu öldürdüm. Yaptığımdan çok pişmanım" dedi.
Tutukluluğa devam edildi
Savunmanın ardından mahkeme heyeti Kadir Onay’ın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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