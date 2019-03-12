HABER

Uykusuz sürücü ağaca çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

Kütahya’da meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kütahya’da meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kazada sürücünün uykusuz olduğu ileri sürüldü.

Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Karahisar, idaresindeki 43 NH 993 plakalı araçla evine giderken refüje çıktı ve ağaca vurarak durabildi. Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücü Karahisar, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın sürücünün uykusuz olmasından dolayı meydana geldiği ileri sürüldü.

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
Yazıcıoğlu soruşturmasında 9 kamu görevlisi hakkındaki iddianame kabul edildiYazıcıoğlu soruşturmasında 9 kamu görevlisi hakkındaki iddianame kabul edildi
Helikopter düştü ihbarı asılsız çıktıHelikopter düştü ihbarı asılsız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.