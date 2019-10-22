Uykusuzluğun en büyük nedeni LED ekranlar

İSTANBUL, (DHA)- Bilinçsizce kullanılan uyku haplarının ölüme neden olabileceği uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M. Emin Akkoyunlu, “Uyumak için kendimize karanlık ortam hazırlayın ve zaman verin. Her cihazda kullanılan LED’ler güneş ışığını taklit ederek beyinde gündüz algısı oluşturuyor. LED ekranlardan uzaklaşın. Buna rağmen uyuyamıyorsanız profesyonel destek alın” diye tavsiyede bulundu.

Yapılan araştırmalar 70 yıl öncesine göre günde iki saat daha geç ve kalitesiz uyuduğumuzu gösteriyor. Şehirleşme ve teknolojinin gelişimi uyku bozukluğunda en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu noktada modern dünyanın en büyük sorunlarından biri olan uyku bozukluğuna karşı bilinçsizce kullanılan ilaçlar ise ölüme neden olabilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

“Şehirlerdeki ışık kirliliğinin yanı sıra hayatımızı son 10 yıldır LED ekran aydınlatmaları etkisi altına aldı” diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M. Emin Akkoyunlu, “Ev içi aydınlatmalardan cep telefonları ve tabletlere, bilgisayarlardan televizyonlara kadar günlük hayatın parçası olan her cihazda kullanılan LED’ler güneş ışığını taklit ederek beyinde gündüz algısı oluşturuyor. Yatmadan önce televizyona, telefona ve bilgisayara bakmak beyinde kortizon gibi stres hormonları salgılayarak uykuyu dağıtıyor. Zaten aydınlatılmış ya da ışıkla kirletilmiş şehir uykumuzu kaçırırken, kullanılan cihazlarda uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Güne uykusunu almadan başlayanlar uyanık kalmak için kafein gibi uyarıcı maddeler tüketerek problemi körüklüyor. Uykuda faz kayması dediğimiz bu durum bugün hiç de küçümsenmeyecek bir boyuta ulaştı. 1940’lar ve günümüzü kıyasladığımızda ortalama iki saat geç uyuyoruz bu da sağlığımızı bozuyor” diye konuştu.