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Uykusuzluk için nefes egzersizi! 4-7-8 solunum tekniği ile uykusuzluk sorun olmaktan çıkıyor

10.11.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uykusuzluk problemi son zamanların en sık karşılaşılan sorunları arasında yer alıyor. Uykusuzluk probleminin farklı tedavi yöntemleri ile çözmek için arayış içinde olanlara konu hakkında bilgi veren Nefes Terapisti Banu Gözüm, doğru nefes alarak uykusuzluğun bir sorun olmaktan çıkacağını söylüyor.

Uykusuzluk için nefes egzersizi! 4-7-8 solunum tekniği ile uykusuzluk sorun olmaktan çıkıyor

Derin ve bilinçli nefes almak sağlıklı hücrelerimizi besliyor. 1931 yılında Nobel Tıp Ödülü alan Otto Warburg, kanserli hücrelerin yüksek oksijenli ortamlarda yaşayamadığını keşfetmişti. Bu yüzden derin nefes için hastalanmayı beklememize gerek yok ve sağlıklı hücrelerimize olan teşekkürümüzü bol oksijen alarak göstermeliyiz.

Doğru nefesin en büyük faydalarından biriside cildimizin canlanması. Derin, yavaş ve bilinçli nefes cilde giden kan akımını hızlandırır ve cilt çok daha canlı, taze ve ışıltılı bir hale bürünür. Yanı sıra sindirimi destekler ve rahat bir beden organların sağlıklı çalışmasını sağlar. Bedenimizin yönetmediğimiz sistematik aktivitelerini desteklemek için doğru nefes almak sindirme, özümseme, emilme ve arındırmayı daha etkili bir şekilde yapmamıza yardımcı olur.

4-7-8 SOLUNUM TEKNİĞİ UYUMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Uykusuzluk problemi yaşayan kişilerde doğru nefes egzersizleri yaparak bu problemi aşabilirler. “Derin nefesler Epifiz’i uyarır. Epifiz’in dengeli bir şekilde hormon salgılaması ise uyku şablonlarımızı etkiler, böylece dinlendirici, derin ve sağlıklı bir uyku çekmenize yardımcı olur. Örneğin, stresli bir hayatınız var ve her türlü yöntemi denemenize rağmen uyumakta zorluk çekiyorsanız 4-7-8 düzenli nefes alma tekniği ile rahatlayıp, uyumayı kolaylaştırabilirsiniz. Bu tekniği, bir ay boyunca uyguladığınızda uyumanızı ne kadar kolaylaştırdığını fark edeceksiniz. Zihniniz bu tekniğe alıştıktan sonra, uykuya dalmakta herhangi bir zorluk çekmediğinizi fark edeceksiniz. 4-7-8 tekniği düzenli nefes alıp vermeye dayalı bir rahatlatma yöntemidir.

"RAHATLATICI NEFES" OLARAK DA BİLİNİYOR

“Rahatlatıcı Nefes” olarak da bilinen 4-7-8 solunum tekniği:

4 saniye nefes almayı, nefesi 7 saniye tutmayı ve 8 saniye nefes vermeyi içerir. İlk ay için 4-7-8 tekniğini günde dört kez uygulamalısınız. Daha sonraları sabahları ve geceleri uyumadan yarım saat önce olmak üzere günde iki defa uygulamanız yeterli olacaktır.

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