"Uykusuzluk kalp hastalıklarını tetikliyor"

Uykusuzluk kalp hastalıklarını tetiklediğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Gençbay, uykusuzluğun kalp sağlığı üzerinde etkileri hakkında bilgi verdi.

Koroner damar hastalıkları ile uykusuzluk arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu aktaran Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Gençbay, uykusuzluğun kalp hastalıklarını arttırdığını ve kalp hastalıkları da uykusuzluğa neden olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gençbay, uykusuzluğun kalp sağlığı üzerinde etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Uykunun önemine değinen Prof. Dr. Murat Gençbay, "Öncelikle uykunun pasif bir eylem olmadığını ve sağlık açısından çok önemli bir süreç olduğunu belirtmekte fayda var. Uyku sırasında beyin oldukça aktiftir. Pek çok fizyolojik süreç gerçekleşmektedir. Bu nedenle uykuya gereken önemi vermek zorundayız. Maalesef günümüzde yaşam koşulları daha stresli olmuştur ve bu da uyku sorunlarını beraberinde getirmiştir" dedi.

"Kalbin en önemli ihtiyaçlarının başında uyku geliyor"

Kalbin en önemli ihtiyaçlarının başında uykunun geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Gençbay, "Toplumda yaşamın bir döneminde uyku sorunu problemi yaklaşık yüzde 50, kalıcı olarak uyku problemi ise yüzde 10’dur. Bu yüksek oran beraberinde ciddi sağlık sorunlarını da getirmektedir. 2017 Avrupa Kardiyoloji Dergisi’nde 13 bin kişiyi kapsayan bir araştırmada az uyuyanların (günde 6 saatten az) koroner kalp hastalığına (kalp damarlarında tıkanıklık, kalp krizi) yakalanma oranı yüzde 71, inme geçirme olasılıkları yüzde 45 artmış olarak saptanmıştır. Benzer oranlar 2011 de yaklaşık 500 bin kişi üzerindeki analizde de ortaya konulmuştu. İlginç olarak uzun uyuyanlarda da (günde 9 saatten fazla) benzer artışlara rastlanmaktadır" şeklinde konuştu.