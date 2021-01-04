Uykusuzluk nedeniniz maruz kaldığınız elektromanyetik alan olabilir!

Gün boyu uyaran frekanslara maruz kalan beden sağlığımızın tek onarımının da kaliteli bir uyku ile mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Baran “Bedenimiz ancak iyi bir uykuyla kendini revize edip yeniliyor. Uyku kalitesi hem hücre yenilemesi sağlıyor hemde taze ve pırıl pırıl bir enerjiyle güne başlamamızı sağlıyor. Bütün bir günün nasıl geçeceğini ise bir gece önceki uyku ve şartları belirliyor.

Ortama yayılmış radyo frekanslarla mücadele etmek ise neredeyse imkansız. Telefonu yatak odası dışına koymak , televizyonu , modemi kapatmak çözüm olmuyor. Komşunuzun evinde açık olan modem dahi bu frekanslara maruz kalmanızı sağlıyor. Radyo frekanslardan ulaşan bu uyaranlarla beden uykuya girmekte zorlanıyor ve kalitesiz uyku sonrası zayıflamış manyetik alan hastalıklara davetiye çıkarıyor. “

KALİTELİ UYKU İÇİN BAKIR KULLANIN

Emine Baran bakır elementinin topraklama etkisine dikkat çekerek, yatak odalarında bakır kullanımının uyku kalitesine etkisini vurguluyor. “Bu manyetik alan kirliliğinin çözümü ise kadim bilgilerden süzülüp gelen ve bilim dünyasının da hemfikir olduğu Bakır elementi. Yatak odanızda bakır bir metaryal bulundurmak, yatak başlığınızda ya da ayak ucunuzda gelecek şekilde yerleştirmek uyku kalitenizi artıracaktır. Bakır elementi zararlı frekans ve dalgaları emerek koruyucu etki yaparak uyku kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacaktır. “