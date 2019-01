Uykusuzluk nedenleri nelerdir? Uykusuzluk ile hazımsızlık arasındaki gizli ilişki

Hemen hemen hepimiz, hayatımızın bir döneminde uykusuzluk çekmişizdir. Peki, kaçımız bunun nedenini merak etti? Oysa Diyetisyen Emre Uzun "Rahat bir sindirim rahat bir uyku getirir" diyor!

Uykusuzluk günümüzde insanların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir eksiklik. Yapılan araştırmalara göre, günümüzde her 10 Amerikalı'dan biri kronik uykusuzluk çekiyor ve bu da her yıl en az 30 milyon Amerikalı uykusuzluğa karşı mücadele veriyor demek. Durum Türkiye için de pek farklı değil. Geçen yıl yayınlanan bir habere göre oran da aynı: Her 10 vatandaştan biri kronik uykusuzluk çekiyor ve bu da nüfusumuzun 8 milyonu uykusuz anlamına geliyor. Üstelik bu sayı her geçen gün artıyor da... Üstelik artık sadece stresten, fazla mesaiden, yaşadığımız gerilimden, çayı veya kahveyi fazla kaçırdığımızdan değil, sindirim sistemimizin işleyişi yüzünden de uyuyamıyoruz. Yani iddia o ki, bizi artık bir de hazımsızlık uyutmuyor! Peki o nasıl oluyor?

Diyetisyen Emre Uzun, önce "sindirim sistemine farklı bir gözle bakmak gerektiğini" söylüyor. "Bu sistem ağızda başlar ve anüste sona erer. Görevi iyiyi emmek kötüyü ıskartaya ayırmaktır. Sindirim; organlar ve salgı bezleri bütünüdür. Dolayısıyla uykusuzluğunuza sebep sindirim sisteminiz ya da hazımsızlıksa, tüm sindirim sisteminizi tepeden tırnağa gözden geçirmekte fayda var" diyor.