Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız bu hastalığa sahip olabilirsiniz! Belirtilere dikkat...

Enfeksiyonlara karşı koruyuculuğuyla son zamanlarda gündemde olan D vitamini önem verilmesi gereken vitaminlerden. İki ayrı formu bulunan D vitamini hormon benzeri bir etkiyle tüm sistemler üzerinde farklı etkiler gösteriyor. Gelin D vitaminini yakından tanıyalım.

D2 VE D3 VİTAMİNLERİ

l D vitamini; A, D, E ve K vitaminlerinin içerisinde bulunduğu yağda eriyen vitaminler grubundandır. Bu nedenle vücudumuzda depo edilir.

l D vitamininin doğada iki farklı formu bulunur. D2 vitamini bitkisel gıdalarda bulunurken D3 vitamini hayvansal gıdalarda bulunur.

l Vücuda alınan D vitaminleri inaktif formdadır. Aktif forma çevrilip vücutta etkin şekilde rol alması için önce karaciğerde sonra da böbreklerde bir dizi reaksiyonlardan geçmesi gerekir.

CAMIN ARDINDAN D VİTAMİNİ SİZE ULAŞAMAZ!

l Güneş ışınlarında bulunan ultraviyole B (UVB), deride D vitamini sentezini tetikler. Ama UVB cam engelini geçerek derinize etki edemez. Bu nedenle vücuttaki D vitaminini aktifleştirmek için açık havada güneşlenmek gerekir.

l Ancak ultraviyole ışınların ciltte yaşlanma ve cilt kanseri oluşumuna neden olduğu da biliniyor. Bu nedenle uzmanlar güneşin dik açıda olmadığı saatlerde güneşlenmeyi öneriyor. Fakat güneşin zayıfladığı bu saatler D vitamini alımı için yeterli olmuyor.

l Yeşil sebzeler, meyveler, balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri, tahıllar ve karaciğer tüketerek D vitaminini besin yoluyla alabilirsiniz.