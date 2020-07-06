Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız bu hastalığa sahip olabilirsiniz! Belirtilere dikkat...

Enfeksiyonlara karşı koruyuculuğuyla son zamanlarda gündemde olan D vitamini önem verilmesi gereken vitaminlerden. İki ayrı formu bulunan D vitamini hormon benzeri bir etkiyle tüm sistemler üzerinde farklı etkiler gösteriyor. Gelin D vitaminini yakından tanıyalım.
l D vitamini; A, D, E ve K vitaminlerinin içerisinde bulunduğu yağda eriyen vitaminler grubundandır. Bu nedenle vücudumuzda depo edilir.
l D vitamininin doğada iki farklı formu bulunur. D2 vitamini bitkisel gıdalarda bulunurken D3 vitamini hayvansal gıdalarda bulunur.
l Vücuda alınan D vitaminleri inaktif formdadır. Aktif forma çevrilip vücutta etkin şekilde rol alması için önce karaciğerde sonra da böbreklerde bir dizi reaksiyonlardan geçmesi gerekir.
l Güneş ışınlarında bulunan ultraviyole B (UVB), deride D vitamini sentezini tetikler. Ama UVB cam engelini geçerek derinize etki edemez. Bu nedenle vücuttaki D vitaminini aktifleştirmek için açık havada güneşlenmek gerekir.
l Ancak ultraviyole ışınların ciltte yaşlanma ve cilt kanseri oluşumuna neden olduğu da biliniyor. Bu nedenle uzmanlar güneşin dik açıda olmadığı saatlerde güneşlenmeyi öneriyor. Fakat güneşin zayıfladığı bu saatler D vitamini alımı için yeterli olmuyor.
l Yeşil sebzeler, meyveler, balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri, tahıllar ve karaciğer tüketerek D vitaminini besin yoluyla alabilirsiniz.
D vitamini eksik kaldığında kas ve iskelet sisteminde birçok hastalık oluşabiliyor.
l Kaslarda ağrı ve güçsüzlük,
l Kemik ve eklemlerde ağrı,
l Çocuklarda raşitizm adı verilen kemiklerde görülen gelişim bozukluğu,
l Yetişkinlerde kemik erimesi,
l Kemiklerin yumuşaması ve incelmesiyle birlikte ufak darbelerde ciddi kırıklar görülebilir.
D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini de olumsuz etkiliyor.
l Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla enfeksiyona yatkınlık oluşturur.
Yetersiz D vitamini alımı sinir sistemine de hasar veriyor.
l Huzursuzluk,
l Depresyon,
l Uykusuzluk,
l Yorgunluk,
l Baş ağrısı
l Alzheimer görülebilir.
Saç dökülmesi, tırnaklarda bozukluk, üşüme, terleme, metabolizma yavaşlaması sebebiyle kilo alımı veya zor kilo kaybı gibi belirtilerle de D vitamini eksikliği kendini belli edebilir.
D vitamini vücutta depo edilen vitaminlerden biri. Eksikliğinden şüphelenip kendi başınıza aldığınız yüksek doz D vitamini vücudunuzda birikerek zehirlenmeye sebep olabilir. Hatta kalsiyumun aşırı birikmesi kalp ve böbrek yetmezliği dolayısıyla ölüme varabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle mutlaka doktorunuzdan D vitamini tahlili yaptırmasını rica edin. Vitamin eksikliği durumunda doktorunuz size uygun dozda bir tedavi önerecektir.
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