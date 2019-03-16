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Uykuya dalarken düşme hissine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

Yrd.Doç.Dr.Psikiyatrist Dr.Rıdvan Üney, bir çok kişinin uykuya dalış döneminde sanki yataktan düşecekmiş gibi bir his yaşayıp, irkildiğini belirterek, “Esasen bu olay doğal durumlarda olabildiği gibi bazı psikolojik ya da psikiyatrik durumlarda da gözükebilmektedir.

Uykuya dalarken düşme hissine dikkat

Yrd.Doç.Dr.Psikiyatrist Dr.Rıdvan Üney, bir çok kişinin uykuya dalış döneminde sanki yataktan düşecekmiş gibi bir his yaşayıp, irkildiğini belirterek, “Esasen bu olay doğal durumlarda olabildiği gibi bazı psikolojik ya da psikiyatrik durumlarda da gözükebilmektedir. Bu olay birçok kişi tarafından dehşet veya korku hissi olarak algılanır” dedi.
Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr.Psikiyatrist Dr.Rıdvan Üney, Uykuya dalarken ki düşecekmiş hissinin 7 sık nedeni şöyle aktardı;
1. Uyku Dönemleri Arasındaki Geçiş: Uykumuz birbirini takip eden iki ayrı dönemden oluşmaktadır. NONREM ve REM dönemleri denen bu dönemler; gece boyunca 6-7 kez oluşur. NONREM dönemi uykumuzun % 75’ini kapsar. Bu dönemde, kalp atışımız ve soluk alıp vermemiz azalır. Kaslarımız gevşer. Diğer dönem olan REM döneminde ise beynimizin çalışması hızlanır, göz kaslarının çalışma hızı artar, vücut kaslarımız oldukça derin gevşerken kalp atış hızımız artar. Rüyaları bu dönemde görürüz. İşte bu iki dönemin geçişi sırasında vücut kaslarının aşırı gevşemesi nedeniyle düşme hissini yaşayabiliriz.
2. Karabasan: Uyku felci denilen durumdur. Uykunun REM-NONREM değişim evreleri esnasında görülür. Stresli dönemlerde artar. REM dönemine geçişte, kişinin felç olmuş ya da düşecekmiş gibi hissettiği ancak müdahale edemediği bir dönemdir.
3. Panik Atak: Herhangi bir nedenle oluşan panik atak nöbetleri, tam uykuya dalarken oluşabilir. Bu durum kişide yatağı kayıyormuş, düşecekmiş gibi bir his yaratabilir.
4. Uyku Bozuklukları: Geç uykuya dalma, sık uyanma, erken uyanma, uyanmada zorluk gibi birçok şekilde karşımıza çıkan uyku bozukluklarında bu his yaşanabilir.
5. Endişe Bozuklukları: Endişelerin aşırı arttığı birçok psikiyatrik bozuklukta düşme hissine rastlanır.
6. Stresli Yaşam: Kişi gündelik yaşamında aşırı stres yaşıyor ve bunu kontrol edemiyorsa, vücut bu tip tepkilerle alarm verir. Stres kontrolü için çözüm üretilmesi gerekir.
7. Bazı İlaçlar: Gece yatarken alınan ve tansiyonu ani düşüren bazı ilaçlar bu hissin oluşmasına neden olabilir.”

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