HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uykuya dalmakta zorluk çekenler için korkutan uyarı!

Uykuya dalmakta zorluk çekenler için korkutan uyarı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2020 09:22 | Son Güncelleme

Uykuya dalmada güçlük çekenler için Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, korkutan uyarıda bulundu. Prof. Dr. Karlıkaya, "Uyku sırasında öğrenme ve hafıza güçleniyor. Düşünülenin aksine uykunun beyin için pasif değil, aktif bir dönem oluyor. Uyku süresindeki azalma, ileri yaşlarda alzheimer ihtimalini arttırıyor” dedi.

Uykuya dalmakta zorluk çekenler için korkutan uyarı!

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Geysu Karlıkaya uyku bozukluklarının alzheimer hastalığı gelişimine etkisi konusunda açıklamalarda bulundu.

Uyku bozuklukları ve Alzheimer hastalığı deyince iki farklı bakış açısının mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karlıkaya, "Birincisi, uyku bozukluklarının alzheimer hastalığı gelişimine etkisidir. İkincisi de, alzheimer hastalarında görülen uyku bozukluklarıdır. Birincisinden başlayacak olursak, uyku süresi ile yaşam süresi arasındaki U şeklindeki ilişki 60 yıldır biliniyor. U'nun tabanında bulunan, 7 saatlik uyku uyuyanlarda ölüm riski en düşük. U'nun iki ucunda ise, 4 saatten az veya 10 saatten fazla uyuyanlar var. İşte bu kişilerin hem ölüm riski, hem de alzheimer hastalığı gibi zihinsel hastalıklara yakalanma riskleri daha yüksektir. Sadece uykusuzluk bile zihinsel hastalıklarda yüzde 27 artışa sebep oluyor. Alzheimer hastalığı açısından kesin risk oluşturan ve değiştirilemez olan faktörler; yaş, kadın cinsiyeti, aile hikayesi ve genetik özelliklerdir. Hastalık riskini arttırdığı düşünülen pek çok ek faktör mevcut. Yapılan çalışmalar, önlenebilir olan bu faktörlere dikkat edilmesinin hastalık riskini yüzde 40 oranında azaltabileceğini düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

UYKU SÜRESİNDEKİ AZALMA TEHLİKELİ BİR DURUM!

Prof. Dr. Karlıkaya sözlerine şöyle devam etti: "Temmuz 2020 itibarıyla tanımlanmış önlenebilir risk faktörleri; diyabet hastalığı, düşük eğitim seviyesi, kafa travması, beyini az kullanma, stres, depresyon, hareketsizlik, hipertansiyon, özellikle orta yaşlardaki yüksek tansiyon, işitme kaybı, hava kirliliği, sigara kullanımı, aşırı alkol kullanımı ve fazla kilodur. Alzheimer hastası olmayan kişilerde yapılan çalışmalarda, uykuya dalma güçlüğü çekenler, kalitesiz uyku uyuyanlar, gündüz aşırı uyku hali olanlar ve uyku-apne sendromu olan kişilerde, alzheimer hastalarının beyinlerinde biriken amiloid beta proteininin de arttığını gösteren pek çok çalışma mevcut. Hatta 50'li yaşlardan itibaren uyku süresindeki azalmanın, ileri yaşlarda alzheimer ihtimalini de arttırdığı gösterilmiş".

'HASTALIK İLERLEDİKÇE UYKU BOZUKLUKLARI DA ARTIYOR'

Alzheimer hastalığının önlenebilir risk faktörleri arasında uyku bozukluklarını eklemenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Karlıkaya, "Tersine alzheimer hastalarında biriken amiloid beta protein yükü arttıkça uyku bozuklukları da artıyor. Bu da bizi ikinci ilişkiye getiriyor. Alzheimer hastalığı olan, hafif evredeki hastaların yüzde 25'inde, orta evredeki hastaların ise yaklaşık yarısında uyku bozuklukları görülüyor. Hastalık ilerledikçe uyku bozuklukları da artıyor. Alzheimer hastalarındaki uyku bozuklukları arasında gündüz fazla uyuma, uykuya dalma güçlüğü, sık uyanma veya sabah erken uyanma sayılabilir. Demans hastalarına özgün bir diğer durum ise günbatımı sendromu. Akşam saatlerinde artan kafa karışıklığı, ajitasyon, agresyon bu şekilde adlandırılır. Sebepler ise çeşitlidir. Gün sonundaki fiziksel ve mental yorgunluk, vücut saatinde değişiklik, ileri yaşla ilişkili uyku ihtiyacının azalması, oryantasyon bozukluğu, karanlıkla birlikte gelişen illüzyon ve halüsinasyonlar, ifade edilemeyen ağrı gibi fiziksel sıkıntılar gibi" diye konuştu.

Hem sağlıklı kişilerde hem de alzheimer hastalarında uyku bozukluğuna yol açan depresyon ve huzursuz bacak sendromu gibi durumların tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karlıkaya, "Her akşam uyku öncesi belli bir rutin uygulanmalıdır (aynı saatte yemek yemek, aynı saatte duş almak, aynı saatte diş fırçalama, aynı saatte müzik dinleme, aynı saatte yatağa girme gibi). Akşam saatlerinde alkol ve kafein kullanımından kaçınılmalı (Saat 15.00 sonrası kafein alınmamalı). Gündüz uykusu uyumamalı ama mutlaka gerekiyorsa, kestirmek için öğleden sonra olması beklenmemelidir. Gece TV ve tablet gibi uyaranlardan kaçınılmalı, yatak odası oturma odası gibi farklı faaliyetler için kullanılmamalı, oda ısısı çok sıcak veya soğuk olmayacak şekilde ayarlanmalı, eğer kullanılıyorsa, uykusuzluk yapabilecek ilaçlar daha erken saatlere çekilmelidir" dedi.

Son bir hatırlatmada bulunan Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, uyku ilaçlarının bazen kafa karışıklığını arttırabileceğinin ve düşme riskini arttırabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, bu tür ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışılması gerektiğini belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Akciğer sönmesi nedir? İşte belirtileri ve tedavisiAkciğer sönmesi nedir? İşte belirtileri ve tedavisi
35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akciğer sönmesi nedir? İşte belirtileri ve tedavisi
Akciğer sönmesi nedir? İşte belirtileri ve tedavisi
Diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir
Diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir
Hidronefroz (böbrek büyümesi) nedir, nasıl anlaşılır?
Böbrek büyümesi nasıl anlaşılır?
Geniz akıntısına ne iyi gelir? Geniz akıntısı nasıl geçer ve tedavisi
Geniz akıntısına ne iyi gelir? Geniz akıntısı nasıl geçer ve tedavisi
İshal neden olur? İshale ne iyi gelir ve nasıl geçer? - Sağlık - İshal tedavisi
İshale iyi gelen doğal çözümler!
Erciyes Üniversitesi'nde geliştirildi! Yerli 'ERUCOV-VAC' aşısının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı
Yerli 'ERUCOV-VAC' aşısının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.